Huracán chicaneó a San Lorenzo tras mantener la localía para jugar frente a River: "Nunca me tuve que..."

La fecha 10 del Torneo Apertura 2026 se cerrará con un duelo que promete emociones: Huracán recibirá a River por la Zona B.

Pese a que se especuló con que el encuentro se podía jugar en otro estadio o a puertas cerradas debido a los derrumbes de la semana pasada en Parque Patricios, el Globo impuso su postura y consiguió, no solo jugar ante el Millonario en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, sino también contar con una parte de sus hinchas.

Pero esa pelea ganada ante los organismos de seguridad generó que el club Quemero le tire un picante mensaje en redes sociales a San Lorenzo, su eterno rival.

Con fotos del estadio y la hinchada, la institución escribió: "Soy así, de Huracán, y nunca me tuve que mudar. 117 años en el mismo barrio".

Sin nombrarlo, el mensaje hace referencia a las mudanzas que el Cuervo tuvo que hacer en su historia, ya sea desde la salida del Viejo Gasómetro en 1979 hasta el actual Pedro Bidegain.

Huracán juega con River en el Palacio Ducó: el comunicado oficial