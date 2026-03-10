Huracán se plantó y jugará con sus hinchas ante River, pero con aforo reducido

Se terminó la incertidumbre. Después de una fuerte disputa, finalmente el Comité de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le dio el visto bueno a Huracán para poder contar con sus hinchas en el encuentro ante River de este jueves en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Tras arduas negociaciones 15.000 serán los socios que estarán habilitados para poder presenciar el encuentr en Parque Patricios. Debido a un derrumbe cercano, las autoridades limitaron la capacidad a un tercio de lo habitual, serán habilitadas solo las plateas René Houseman, Herminio Masantonio y la popular Guillermo Stábile.

Los hinchas se habían autoconvocado a marchar desde las 19 en Uspallata 3160 (sede del Gobierno de CABA) para pedir por la habilitación del Estadio Tomás Adolfo Ducó, pero el presidente Abel Poza pidió que den marcha atrás tras llegar a un acuerdo.

COMUNICADO OFICIAL Y ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y HURACÁN

A raíz de los trabajos que se están realizando en el complejo "Estación Buenos Aires", tras la caída de la losa de uno de los estacionamientos, la Ciudad y las autoridades del Club Atlético Huracán acordaron reducir el aforo a un tercio del público para el partido del jueves con River Plate. Se habilitará un máximo de 15.000 espectadores. Además, se decidió que el público ingrese al estadio Tomás A. Ducó por las avenidas Amancio Alcorta y por Vélez Sarsfield, que son las más alejadas de la zona afectada. Estarán habilitadas las plateas René Houseman y Herminio Masantonio y la Popular Guillermo Stábile. Tras el derrumbe en el edificio de Mafalda al 900, el club se puso a disposición para ayudar a los damnificados del barrio. En ese contexto, Huracán jugó contra Belgrano a puertas cerradas y sin público la semana pasada. Finalmente, se acordó la postergación de los recitales del grupo La Renga que estaban previstos para comienzos de abril.