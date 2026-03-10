Huracán lanzó un fuerte comunicado antes de recibir a River y advirtió: "Jugar sin público nuevamente no es una opción"

A horas del partido ante River, Huracán emitió un contundente comunicado en el que cuestionó la decisión de que el encuentro se dispute sin público en el estadio Tomás Adolfo Ducó y advirtió que el club no aceptará volver a jugar a puertas cerradas en este Torneo Apertura 2026 de la Liga Porfesional.

El "Globo" ya había tenido que disputar su último partido en esa condición luego del derrumbe ocurrido en un estacionamiento cercano al estadio, un hecho que obligó a evacuar a unos 200 vecinos en un complejo de viviendas ubicado en las inmediaciones del Ducó.

Comunicado Oficial: situación del Estadio Tomás A. Ducó



Desde el Club Atlético Huracán informamos a nuestros socios, simpatizantes y a la comunidad del barrio "Estación Buenos Aires" que, en vistas al encuentro a disputarse el próximo jueves 12 de marzo en nuestro estadio,... pic.twitter.com/iXRnxll8VI — CA Huracán (@CAHuracan) March 10, 2026

Sin embargo, pese a que ya pasó una semana desde aquel episodio, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvieron que el duelo de este jueves ante River también se juegue sin público, algo que generó un fuerte rechazo por parte de la institución de Parque Patricios.

En el comunicado oficial, el club aseguró que no existen fundamentos suficientes para impedir la presencia de los hinchas.

"Para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el Club pueda acatar la misma", expresó Huracán.

Además, la institución fue aún más dura al remarcar que las restricciones carecen de respaldo técnico y jurídico.

"Las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo", señalaron desde el club.

Ante esta situación, Huracán anunció que iniciará acciones legales para defender sus derechos y los de sus socios e hinchas. "Se decidió iniciar las correspondientes acciones legales para protección de los derechos de nuestra institución, nuestros socios, simpatizantes e hinchas", explicaron.

El antecedente: el derrumbe que obligó a jugar a puertas cerradas

Los problemas comenzaron la semana pasada, cuando se produjo el derrumbe en un estacionamiento de un complejo de viviendas cercano al estadio Tomás Adolfo Ducó, lo que derivó en un operativo de emergencia y la evacuación de alrededor de 200 vecinos.

Como consecuencia de esa situación, el partido entre Huracán y Belgrano de Córdoba, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura, se disputó a puertas cerradas. En aquel encuentro, el equipo de Parque Patricios se impuso 3-1.

Qué puede pasar con Huracán vs River

Ante la decisión de las autoridades de mantener la restricción, Huracán tendría que mudar su localía si pretende disputar el partido con la presencia de público.

Por el momento, el club mantiene su postura: volver a jugar sin hinchas en el Ducó no es una opción.