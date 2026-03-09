Real Madrid está interesado en un DT argentino que dirigirá en el Mundial 2026: de quién se trata

Pese a marchar a cuatro puntos del líder Barcelona en LaLiga de España y en octavos de final de la Champions League, instancia en la que se enfrentará al Manchester City de Pep Guardiola, la temporada del Real Madrid se encuentra en la mira.

El entrenador Álvaro Arbeloa tomó la posta del banco Merengue tras la salida de Xabi Alonso, pero, sin embargo, su ciclo sigue sin convencer y todo indica que habrá cambios en la banquilla en el corto plazo.

La dirigencia de la Casa Blanca, con el presidente Florentino Pérez a la cabeza, tiene en mente volver a cambiar el DT y la fecha elegida sería a mitad de año. Y esa decisión, en parte, tiene un por qué: es que uno de los técnicos que está en carpeta, dirige actualmente una Selección que jugará el Mundial 2026.

Se trata de Mauricio Pochettino, el DT de Estados Unidos y con pasado en importantes clubes del fútbol europeo. Según informó 'ESPN', el argentino es uno de los principales apuntados del Real Madrid una vez que finalice la Copa del Mundo.

No obstante, todavía es muy prematuro especular con lo que sucederá en el Real, después de la Copa del Mundo de la FIFA. Por ahora, la única certeza es que la estadía de Arbeloa en el equipo más importante del planeta tendría fecha de vencimiento y que el ex PSG y Chelsea sería del agrado del empresario que comanda el Madrid.