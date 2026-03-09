La drástica decisión de Huracán para el partido ante River si no se juega con público en el Ducó

Tiene la decisión tomada. No hay marcha atrás. Huracán pedirá la postergación del partido con River, programado para este jueves a las 21.30, en el caso de que el encuentro no pueda disputarse en el Tomás Adolfo Ducó, luego del derrumbe ocurrido la semana pasada en el Complejo Estación Buenos Aires de Parque Patricios, ubicado en la calle Miravé, a metros del estadio.

Para hoy hay pactada una reunión del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, que esperan el informe de los peritos que evaluaron la situación del edificio afectado y provocó que le Globo jugara sin público frente a Belgrano.

Más allá de la reunión de hoy, puede que la resolución se estire y la dirigencia del Globo tome la postura de pedir la postergación del cruce si no puede jugar con público en su estadio.

Además de la resolución que determine el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, también resta saber qué postura toma Defensa Civil. Por el derrumbe parcial hay una demanda y fueron afectadas 200 familias. Lo que se sabe es que tras el desmoronamiento, se debe remover la tierra sobre los estacionamientos en el resto de las torres y eso todavía no ocurrió.

La institución de Parque Patricios se muestra inflexible porque sabe que los tiempos no coinciden con la necesidad que tiene el club y también sostienen que Huracán debería hacerse cargo del alquiler de otro estadio, medida que afectará a los socios.

A su vez, hay recitales previstos en el Ducó que ya fueron cobrados. La Renga tocará el 2 y 4 de abril, aunque el abogado que representa a los vecinos afectados presentará una cautelar para evitar que se realice.

Por lo pronto, se manejan algunas alternativas en el caso de que no se juegue en el Tomás A. Ducó y una es el estadio de Argentinos Juniors, aunque todavía no hay nada definido.







