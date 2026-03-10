Sarmiento de Junín vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Sarmiento de Junín recibirá a Racing Club de Avellaneda este martes desde las 22 en el estadio Eva Perón de Junín, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El Verde intentará hacerse fuerte como local para sumar puntos clave en la pelea por mantenerse en Primera, mientras que la Academia llega en alza tras una goleada y busca consolidarse en zona de playoffs.

El encuentro promete ser atractivo: Sarmiento necesita seguir sumando en casa, donde consiguió sus mejores resultados, y Racing atraviesa un buen momento futbolístico que lo volvió a meter en la pelea en la Zona A.

Sarmiento volvió al triunfo y se fortalece en Junín

Luego de tres derrotas consecutivas, Sarmiento logró recuperarse y tomó algo de aire en la tabla. En su última presentación, el equipo de Junín derrotó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Eva Perón con un gol de Junior Marabel.

Con ese resultado, el Verde alcanzó 9 puntos en el Torneo Apertura 2026, producto de tres victorias y cinco empates, y buscará aprovechar nuevamente la localía: los tres triunfos que consiguió en el campeonato fueron en su estadio.

Además, durante la semana el club cerró la incorporación de Nicolás Pasquini, lateral izquierdo de 35 años que llegó libre tras su paso por Sporting Cristal de Perú, para reforzar el plantel en el tramo decisivo del torneo.

Racing llega en racha y quiere afirmarse en zona de playoffs

Racing atraviesa un gran momento en el campeonato. El equipo de Avellaneda lleva cinco partidos sin perder y en la última fecha consiguió una contundente victoria.

La Academia goleó 3-0 a Atlético Tucumán en el José Fierro, con dos goles de Duván Vergara y uno de Santiago Solari, resultado que le permitió llegar a 11 puntos y meterse en puestos de clasificación a los playoffs.

En ese encuentro también se produjo el debut del juvenil Tomás Pérez, de apenas 17 años, quien en la semana firmó su primer contrato profesional con el club.

Por otra parte, en Racing surgió un foco de conflicto institucional: el capitán Santiago Sosa mantiene diferencias con la dirigencia, ya que pretende una mejora salarial en su contrato.

Un duelo con objetivos distintos en el Apertura

Con realidades diferentes pero necesidades claras, Sarmiento y Racing se enfrentarán en Junín en un partido importante para ambos: el Verde busca sumar puntos para mantenerse en la categoría, mientras que la Academia intentará seguir en racha y consolidarse en los puestos de clasificación del Torneo Apertura 2026.

Probables formaciones de Sarmiento vs. Racing por el Torneo Apertura 2026

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaria, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz o Nicolás Pasquini; Manuel García; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonathan Gómez; Junior Marabel. DT: Facundo Sava

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo; Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Matías Zaracho, Matko Miljevic; Santiago Solari, Tomás Conechny o Damián Pizarro, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas

Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Racing por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Sarmiento de Junín y Racing Club de Avellaneda por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a ser televisado en vivo online por las plataformas de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.