River hoy: el equipo que pondría Chacho Coudet para su debut ante Huracán

River continúa su puesta a punto bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet y de cara al cruce contra Huracán, en lo que será el partido debut de Chacho como DT Millonario.

El Chacho aprovechó el paro impulsado por los dirigentes del fútbol argentino para entrenarse en la parte futbolística y física, y allí, de paso, fue ideando la formación para medirse con el Quemero.

Si bien, en principio, el elenco del Chacho no distaría mucho de la base que utilizó Marcelo Gallardo, el ex Central y Racing intentará imprimirle su sello y eso podría verse en la delantera si es que, finalmente, se inclina por el ingreso del Gordo Salas.

En principio, el arquero sería Santiago Beltrán ya que Franco Armani se resintió de su lesión en el tendón de Aquiles y está en plena recuperación. Además, en la defensa se mantendrían Santiago Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero (sufrió un golpe en el entrenamiento) y Marcos Acuña.

En la mitad de la cancha, Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván serían una fija frente a Parque Patricios, y adelante de ellos se movería Juan Fernando Quintero (podría ser el capitán).

En la delantera, la intención sería que Sebastián Driussi y Joaquín Freitas sean los atacantes, pero Maxi Salas podría llegar a meterse en la pelea por un lugar.

A todo esto, los marginados Paulo Díaz y Fabricio Bustos también están en la consideración de Chacho y hasta podrían sumar minutos en el cruce con el Globo.