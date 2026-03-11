La contundente razón por la que no juega hoy Di María en el duelo de Rosario Central ante Argentinos Juniors

Rosario Central visitará a Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona, con la intención de conseguir una victoria que le permita treparse momentáneamente a la cima de la zona, a la espera de lo que haga el líder Independiente Rivadavia por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

Sin embargo, el entrenador Jorge Almirón no podrá contar con una de las principales figuras del equipo. En la lista de convocados no aparece Ángel Di María, capitán y referente del conjunto rosarino.

%uD83D%uDCCB Concentrados %uD83C%uDD9A Argentinos Jrs. para la Fecha 10 del #TorneoMercadoLibre | Apertura 2026#VamosCanalla %uD83C%uDDFA%uD83C%uDDE6%uD83D%uDCAA%uD83C%uDFFC pic.twitter.com/ADjLPX2nH1 — Rosario Central (@RosarioCentral) March 10, 2026

La ausencia del campeón del mundo se debe a una molestia muscular en el aductor, que arrastra desde la previa del clásico ante Newell's Old Boys. A pesar de la incomodidad física, el ‘Fideo' disputó ese partido con algunas limitaciones.

Pensando en evitar una lesión más grave y en preservar al futbolista para los próximos compromisos, el cuerpo médico de Rosario Central decidió darle descanso para el duelo ante Argentinos Juniors.

La baja de Di María representa un contratiempo importante para el Canalla en un partido clave, ya que el equipo rosarino buscará sumar tres puntos que lo coloquen provisionalmente en la cima del Grupo B, en plena recta decisiva del campeonato.

La probable formación de Rosario Central frente a Argentinos

Jorge Broun; Enzo Giménez, Luca Raffin, Ignacio Ovando, Alexis Soto, Agustín Sández; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Alejo Véliz y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón