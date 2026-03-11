Gerd Müller, el bombardero que no perdonaba

Gerhard Muller tiene una historia muy destacada en los mundiales con 14 tantos en dos ediciones, la de 1970 y 1974. Su instinto de goleador era imparable, entraba al área y definía, tenía un físico bastante cuestionado hasta por sus propios compañeros y resultaba mortífero su remate. Fue el goleador (con 10) en México 1970 y marcó el gol del triunfo en la final del Mundial de Alemania de 1974, cita en la logró otros 4.

Entre los dos mundiales jugó un total de 13 encuentros, con un promedio de más de un gol por partido. Nació el 3 de noviembre de 1945 en Nördlingen, Baviera, Alemania y falleció en Wolfratshausen, el 15 de agosto de 2021 a los 75 años.

Sus goles en el área chica eran una costumbre. Vale el dato que en México '70 el "Torpedo" (otro de sus apodos) señaló los 10 tantos desde el interior de las áreas y de esos fueron 7 del área chica.

Así arrancó

Alemania debutó en 1970 ante Marruecos y Müller marcó el gol del triunfo del 2-1 a poco del final. Luego llegaron dos partidos soñados para el "Bombardero", con hat tricks frente a Bulgaria (5-2, anotando el segundo, el tercero y el quinto gol) y ante Perú en el 3-, con todas sus conquistas en el primer tiempo, en un lapso de 20 minutos.

En los cuartos de final, una revancha con Inglaterra, por lo ocurrido en la final del 66, y tras el 2-2 fueron al alargue, en donde Müller estampó el 3-2. En semifinales, para muchos, el partido del siglo en Mundiales, en la caída 4-3 con Italia. Fue 1-9 en los 90 minutos, Müller adelantó a los germanos, Italia lo dio vuelta, Gerd lo igualó y Rivera estampó el 4-3 definitivo. Alemania se quedó con el tercer puesto con el 1-0 a Uruguay. Müller demostró que era letal en el área, haciendo goles "de todos los colores", con remates potentes, cabezazos, aprovechando rebotes...

La gloria

Ya en 1974, con Alemania Federal siendo local (también participó la entonces Alemania Oriental, que ganó 1-0 el choque en fase de grupos), El Torpedo no fue tan letal, pero fue clave: todos recuerdan ese medio giro para mandar la pelota a la red y poner el 2-1 ante la Holanda de Cruyff, la Naranja Mecánica que revolucionó el fútbol por su juego y ganaba desde el minuto inicial. Antes, ya había marcado ante Australia, Yugoslavia y Polonia.

Se retiró

Se apartó precozmente. Luego de quedarse con el Mundial de 1974 a los 28 años, informó su abandono de la Selección aseverando que "hoy se desarrolla el juego de manera diferente y cada vez se anotarán menos goles".

Su físico

Muchos ex compañeros, técnicos y rivales contaron tiempo después que por su físico no daba la sensación de ser rápido ni tampoco atlético, pero su bajo y centro de gravedad y el incremento que le imprimía a su aceleración en trayectos cortos lo concebían imparable.

Y lo demostró, ya que hoy en día es el histórico goleador de la Bundesliga sumando 365 tantos (Uwe Seeler anotó 404, pero lo de Müller es desde que la liga alemana lleva ese nombre). Con la selección de su país anotó 68 goles en 62 partidos.

Me gustaba mucho que me dijeran "Bombardero". "Gordito Müller me denominaba afectuosamente mi antiguo entrenador Cajkovsky", reveló.

Consiguió la Bota de Oro de Europa en dos ocasiones, en 1970 con 38 tantos y en 1972 con 40 goles, la Bota de Oro en la Copa Mundial de Fútbol de 1970 con 10 tantos y el Balón de Oro al eximio jugador europeo en 1970. Y el mayor goleador de Europa de 1972 con cuatro goles, en siete oportunidades goleador de la Bundesliga y cuatro veces goleador de la Copa de Europa.

En Bayern Múnich (jugó desde 1964 a 1979), Muller alcanzó en cuatro ocasiones el Campeonato Alemán, la Copa DFB cuatro veces, la Copa de Campeones de Europa tres veces, la Recopa de Europa una vez y una Copa Intercontinental.

Con la Selección de Alemania, registró 68 tantos en 62 apariciones. Campeón de Europa en la Eurocopa 1972 (anotando dos goles en el último partido y Campeón del Mundo en la Copa Mundial de Fútbol de 1974, marcando el gol del triunfo en la Final.

El 15 de agosto de 2021, toda Alemania lamentó la muerte de Müller, quien venía arrastrando un Alzheimer desde hacía varios años y su familia había comentado que tiempo atrás estuvo desaparecido casi un día y lo encontraron deambulando por las calles. "Hoy es un día trágico, negro, para el Bayern y su afición. Gerd Müller fue el mayor delantero de la historia, una persona excelente y una figura del fútbol mundial", fue el comunicado de Bayern Múnich para despedir a una de sus glorias.