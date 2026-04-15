Gary Lineker, el inglés que estuvo a punto de aplaudir a Maradona por "El gol del siglo"

Inglaterra suele ser uno de esos seleccionados que es candidato en cada Mundial, pero siempre se queda en la orilla. Solamente pudo consagrarse en su casa, en 1966 (y con polémica) y estuvo cerca en otras. Gary Lineker integró dos equipos que en los Mundiales del 86 y el 90 llegó a cuartos de final y terminó cuarto, respectivamente, y el delantero aportó 10 goles entre ambos, siendo goleador en el 86 con 6.

En esa cita, Inglaterra tuvo un grupo complicado y Gary apareció en el último choque de esa fase, en donde el seleccionado apenas reunía un punto y no tenía goles (derrota con Portugal y empate con Marruecos). De hecho, en los dos primeros encuentros sólo sumó un punto y no marcó goles ante Portugal y Marruecos.

Y allí dijo presente, ante Polonia, con 3 goles en 28 minutos durante el primer tiempo. Pasó a octavos de final, en donde Paraguay sufrió su efectividad con un doblete para el 3-0 y así estar entre los ocho mejores.

En cuartos, el rival era Argentina, en el famoso partido de la Mano de Dios. El equipo del "Narigón" Bilardo sabía que debía cuidarse del delantero que llegaba afilado, que mandaba la pelota a la red de cabeza, de derecha, de zurda... Con mucha frialdad y buena ubicación en el área. La historia es conocida: dos goles de Diego en el 2-1, pero Gary descontó y de no ser por el Vasco Olarticoechea, que salvó la caída del arco sobre el final, hubiera estampado el 2-2 y sumado otro a su cuenta personal

"Descompuesto" en el 90

Su primer partico fue con gol (1-1 con Irlanda) y una situación particular: por un problema estomacal, tiempo después admitió haber "defecado en el campo de juego. Me ayudó la lluvia, es cierto..." y volvió a convertir en cuartos de final, un doblete con Camerún, ambos de penal, el segundo en el tiempo adicionado. Luego llegó la semifinal contra Alemania, en Turín. Fue 1-1, con gol de Gary, pero derrota en los penales, y el cuarto puesto al caer con Italia.

Fue su última presencia en Mundiales, quedando como el inglés con más goles en citas mundialistas, con 10. Y en su seleccionado, en 80 partidos marcó 48 goles.

Gary Winston Lineker nació en Leicester, Inglaterra, el 30 de noviembre de 1960 y cuenta con 65 años, siendo en la actualidad comentarista deportivo. Es el único jugador que ha sido el máximo goleador de la Premier League con tres clubes: Leicester, Everton y Tottenham y en toda la historia no ha recibido una tarjeta roja. Con Everton ganó una C Community Shield y tras el Mundial 86 fichó para Barcelona, donde arrancó con buenas marcas y luego decayó. Allí conquistó la Copa del Rey (1988) y la Recopa de Europa de 1989.

En 1989 volvió a Inglaterra, a Tottenham Hotspur y logró la FA Cup en 1991. Ese año aceptó una multimillonaria oferta del Nagoya Grampus Eight, un equipo de la liga japonesa, y le puso punto final a su carrera en 1994. Con posterioridad se destacó como comentarista y analista de partidos.

Elogios a Diego y también a Messi

"El gol que nos hizo Maradona en el Mundial 86 fue lo más cerca que estuve de sentir que tenía que aplaudir a otra persona haciendo un gol. Por supuesto que no lo hice porque me iban a destrozar en Inglaterra...", dijo Lineker tiempo después de haber sufrido a Maradona en el Argentina-Inglaterra del Azteca.

Siempre dejó en claro su buena relación con Diego y también elogió a Messi: "Maradona es magnífico. Él y Messi son los mejores jugadores de mi vida. Tienen similitudes, como ser argentinos, zurdos, gambeteadores, calidad de pases, goleadores asombrosos y excelentes jugadores en equipo. Ambos hacían cosas que el resto de los mortales no podemos ni imaginar. Miro sus jugadas y me pregunto ‘¿Cómo han hecho eso?'. Diego era apabullante y Leo es más tímido. Dentro del campo, nunca vi a dos cracks tan grandes".

El gol con la mano

Y en varias notas, al ser consultado por el gol de Diego con la mano, con una sonrisa, el goleador inglés admitió que "por supuesto que perdoné a Diego por esa mano. Al que aún no olvidé fue al árbitro tunecino Alí Bennaceur...".

Un poco de cifras de la carrera de Gary Likener

10 GOLES: Marcó en dos Mundiales: 6 en México 1986 (3 a Polonia, 2 a Paraguay y 1 a Argentina) y 4 en Italia 90 (1 a Irlanda, 2 a Camerún y 1 a Alemania)

12 PARTIDOS: Son los que disputó, todos como titular. 5 en 1986, y 7 en 1990

BOTÍN DE ORO: Lo recibió al ser el goleador del Mundial de México en 1986

Su frase histórica

, dijo cuando Inglaterra perdió la semifinal de Italia 90.