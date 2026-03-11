Menú
La Selección Argentina sabe dónde va a prepararse para defender la Copa del Mundo: las tremendas imágenes del predio

Una delegación de la AFA recorrió las instalaciones que utilizará el equipo de Lionel Scaloni durante buena parte de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina ya tiene posible casa en el Mundial 2026. Una delegación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) viajó a Kansas City para recorrer y analizar el Compass Minerals National Performance Center, el predio del Sporting Kansas City que posiblemente será la base de operaciones del equipo de Lionel Scaloni durante gran parte del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La visita fue parte de la planificación logística que la AFA lleva adelante con anticipación para el torneo más importante del planeta. Los enviados argentinos recorrieron cada rincón del complejo y lo que encontraron dejó más que conformes a todos. El predio del elenco estadounidense es moderno, amplio y está equipado con todo lo que un equipo de élite puede necesitar.

 El espacio cuenta con lockers individuales, bancos tapizados y tecnología audiovisual integrada. En otro sector, el vestuario principal impresiona por sus dimensiones y la calidad de sus instalaciones, con puestos individuales, pantallas de análisis táctico y la estética de un club de primer nivel.

La sala de hidroterapia es otro de los puntos fuertes del complejo. Las imágenes muestran piletas de recuperación con tecnología de punta, revestimiento de mármol, iluminación profesional y pantallas de televisión integradas. 

El gimnasio del complejo termina de completar el cuadro. Con techos altos, luz natural y decenas de máquinas de última generación, el espacio es muy amplio y está equipado para trabajar todos los aspectos físicos del plantel. Bicicletas Keiser, plataformas de fuerza y equipamiento de alto rendimiento que no le envidian nada a los mejores centros de entrenamiento de Europa. 

