Se viene el debut del Chacho Coudet en River: cómo le fue en sus otros estrenos como DT

Este jueves, en un Tomás Adolfo Ducó con aforo reducido, Eduardo Coudet debutará como entrenador de River frente a Huracán, por la décima jornada del Torneo Apertura. El estreno de mañana será el octavo de la carrera del Chacho como DT. Repasá cómo le fue en los siete anteriores.

El 14 de febrero del 2015, Coudet hizo su presentación oficial como entrenador. Fue dirigiendo a Rosario Central, en una visita a Racing. En aquel partido, correspondiente a la primera jornada del Campeonato de Primera División, Franco Cervi estampó el 1 a 0 final para darle la victoria.

Tra este paso, comenzó su primera experiencia fuera del país: en Xolos de Tijuana. Debutó con una derrota por 2 a 0 como local, el 22 de julio de 2017 ante Cruz Azul, por la primera jornada del Torneo Clausura.

En enero del 2018 regresó a la Argentina para dirigir a Racing. El 29 de ese mes, por la fecha 13 de la Superliga 2017/18, Coudet volvió a caer en un debut: fue 2 a 1 en Santa Fe ante Unión.

Luego, Coudet emigró a Brasil para dirigir a Internacional de Porto Alegre. El 23 de enero del 2020, el Chacho debutó con una victoria por 1 a 0 ante Juventude en condición de visitante, por la primera jornada del Campeonato Gaúcho.

Un llamado desde el Celta de Vigo lo hizo dar el salto a Europa. Su estreno, el 21 de noviembre por la décima fecha de La Liga, no fue el deseado: cayó 4 a 2 ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

Luego de dos años al frente del conjunto gallego, retornó a Brasil para hacerse cargo de Atlético Mineiro. Debutó con victoria en el estadual el 21 de enero del 2023: fue 2 a 1 ante Caldense con un doblete de Hulk. A los meses regresó a Internacional. Debutó el 23 de julio, en un empate 1 a 1 ante Red Bull Bragantino, por la 16° jornada del Brasileirao.

El último debut de Coudet fue en su segunda experiencia europea al frente del Alavés. Sin dudas fue su estreno más duro, ya que su equipo quedó eliminado de la Copa del Rey ante Deportiva Minera de 2° RFEF (cuarta división). Tras el 2 a 2 al finalizar el alargue, el conjunto de Vitória cayó 4 a 2 en los penales.