El hijo de Juan Manuel Fangio se emocionó por el Road Show de Franco Colapinto: "Espectáculo hermosísimo"

Cacho Fangio dijo presente en el Road Show de Franco Colapinto y se emocionó al ver al piloto argentino de la Fórmula 1 manejar el histórico auto de su padre, Juan Manuel Fangio.

El joven de 22 años giró con la Flecha de Plata, un coche Mercedes W196 de la década del 50.

"Es una alegría muy grande estar acá, con este espectáculo hermosísimo. Nunca lo había visto, ni en la época de gloria de mi padre éramos un revuelo tan grande", expresó Fangio con ESPN.

"Lo he seguido a través de las actuaciones, pero verlo en persona es otra cosa. Quiero saludarlo y desearle la mejor de las suertes en esto que hoy es tan difícil, la Fórmula 1", agregó.