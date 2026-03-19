El presidente de la FIFA fue contundente tras el boicot que propuso Irán contra Estados Unidos: "No podemos..."

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue contundente luego de que Irán amenace con boicotear a Estados Unidos por el conflicto bélico entre ambos: "La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a utilizar el poder del fútbol y de la Copa Mundial para construir puentes y promover la paz".

El dirigente dirigió el consejo de la casa madre del fútbol en Zúrich, Suiza, y aseguró: "Esperamos que todos los equipos que participen de la Copa compitan con espíritu de juego limpio y respeto mutuo. Ya tenemos un calendario. Pronto tendremos confirmados los 48 equipos participantes y queremos que todo se celebre según lo previsto".

Además, durante la reunión se aprobó el Informe Anual de 2025, en el que se incluye un presupuesto de 14.000 millones de dólares para el período entre 2027 y 2030.

Al respecto, Infantino sostuvo: "La FIFA está cumpliendo su misión de mejorar y promover el fútbol a nivel mundial mediante una reinversión de recursos".

El Mundial 2026 iniciará el 11 de junio y durará hasta el 19 de julio. En total, se disputarán 78 de los 104 partidos en Estados Unidos, mientras que los 26 restantes se dividirán por la mitad entre México y Canadá.