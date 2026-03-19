El entrenador del Chelsea se refirió al futuro de Enzo Fernández: "Me dejó muy claro..."

Liam Rosenior, entrenador del Chelsea, se refirió al futuro de Enzo Fernández, después de unas declaraciones del argentino en las que dejó su continuidad en el aire.

"Tuve una conversación con Enzo. Me dejó muy claro lo feliz que está aquí y lo comprometido que está con el equipo. También me dijo que la traducción fue malinterpretada", afirmó el DT este jueves en rueda de prensa.

El mediocampista, que llegó al Chelsea procedente del Benfica en 2023 por alrededor de 120 millones de euros, tiene contrato hasta 2032, pero dejó su futuro en duda tras la derrota por 8-2 en el global contra el PSG en los octavos de final de la Champions League.

El capitán del equipo inglés podría marcharse en el próximo mercado de pases. Por el momento no trascendió ninguna propuesta, que deberá lo suficientemente alta para que los Blues lo dejen salir.

En las anteriores ventanas ya habían posado sus ojos en él gigantes como Real Madrid y PSG.