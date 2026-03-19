La Selección Argentina podría tener otro amistoso además del choque ante Guatemala

La cancelación de la Finalissima provocó que la agenda de la Selección Argentina para este mes sufriera varios cambios.

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En ese sentido, y después de algunas dudas, FIFA le dio el visto bueno a Guatemala para disputar el partido pautado para el próximo 31 de marzo en La Bombonera.

La casa del fútbol mundial prohíbe que un mismo país dispute dos duelos en diferentes continentes durante una misma fecha internacional. Sin embargo, pese a que el seleccionado caribeño se medirá con Argelia en Italia, se concedió un permiso especial a pedido de la AFA.

Con esa confirmación, los dirigentes ahora trabajan para que la Albiceleste pueda tener otro compromiso en pos de sumar rodaje antes de su despedida de nuestro país.

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Si bien todavía no hay anuncios oficiales al respecto y los tiempos apremian, lo concreto es que, si se consigue un rival, la idea es que el combinado nacional se presente, también en la cancha de Boca, el viernes 27.