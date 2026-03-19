Los rivales que Boca buscaría evitar en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Después de dos años sin participar de la fase de grupos, Boca vuelve al sorteo de la Copa Libertadores y conocerá a sus tres primeros rivales para el 2026.

Más allá de la presencia de Corinthians y Cruzeiro, el Xeneize llegará a Luque esperando no cruzarse con varios otros equipos.

Además de los clubes brasileños, en Boca no verán con buenos ojos si le tocan rivales como Junior, La Guaira, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe o Barcelona.

Estos equipos representan muchas horas de vuelo que traerían complicaciones en los descansos con la triple competencia (Liga local y Copa Argentina).

Por otra parte, otros clubes como Always Ready, Bolívar y Cusco FC pueden ser un dolor de cabeza por la altura. Aunque está claro que esas dificultades que presenta enfrentarlos de visitante se invertirían al recibirlos en La Bombonera.