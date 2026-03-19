Sorteo de la Copa Libertadores 2026: bombos, hora y dónde verlo en vivo
Este jueves, en la sede de Conmebol en Asunción, se celebrará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
La Copa Libertadores 2026 dará su primer paso este jueves, cuando en Asunción se celebre el sorteo para la fase de grupos.
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En la sede de Conmebol, el evento comenzará a partir de las 20:00 y será transmitido por ESPN, Disney+, TNT Sports Premium y los canales oficiales del organismo en Facebook y YouTube.
Con el hexacampeón, Boca, y el reciente ganador de la Copa Sudamericana, Lanús, seis equipos de nuestro país buscarán la máxima gloria continental.
Sacando al defensor del título, Flamengo, el resto de los cabezas de serie se sortearán. A partir de allí se continuará en orden con el resto de los bombos y clubes. Cabe recordar que en las zonas no puede haber dos conjuntos del mismo país, excepto que uno llegue desde las instancias previas.
Además, el formato de la competencia será el ya conocido. Los 32 participantes serán distribuidos en ocho grupos de cuatro y los mejores dos clasificados avanzarán a los octavos de final, mientras que el tercero irá al repechaje de la Copa Sudamericana.
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Sorteo de la Copa Libertadores 2026: los bombos
Bombo 1
- Flamengo
- Palmeiras
- Boca
- Peñarol
- Nacional de Montevideo
- Liga de Quito
- Fluminense
- Independiente del Valle
Bombo 2
- Lanús
- Libertad de Paraguay
- Estudiantes de La Plata
- Cerro Porteño
- Corinthians
- Bolívar
- Cruzeiro
- Universitario de Perú
Bombo 3
- Junior de Barranquilla
- Universidad Católica de Chile
- Rosario Central
- Independiente Santa Fe
- Always Ready
- Coquimbo Unido
- Deportivo La Guaira
- Cusco FC
Bombo 4
- Universidad Central
- Platense
- Independiente Rivadavia
- Mirassol
- Independiente Medellín
- Deportes Tolima
- Sporting Cristal
- Barcelona de Guayaquil