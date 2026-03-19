Sorteo de la Copa Libertadores 2026: bombos, hora y dónde verlo en vivo

La Copa Libertadores 2026 dará su primer paso este jueves, cuando en Asunción se celebre el sorteo para la fase de grupos.

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En la sede de Conmebol, el evento comenzará a partir de las 20:00 y será transmitido por ESPN, Disney+, TNT Sports Premium y los canales oficiales del organismo en Facebook y YouTube.

Con el hexacampeón, Boca, y el reciente ganador de la Copa Sudamericana, Lanús, seis equipos de nuestro país buscarán la máxima gloria continental.

Sacando al defensor del título, Flamengo, el resto de los cabezas de serie se sortearán. A partir de allí se continuará en orden con el resto de los bombos y clubes. Cabe recordar que en las zonas no puede haber dos conjuntos del mismo país, excepto que uno llegue desde las instancias previas.

Además, el formato de la competencia será el ya conocido. Los 32 participantes serán distribuidos en ocho grupos de cuatro y los mejores dos clasificados avanzarán a los octavos de final, mientras que el tercero irá al repechaje de la Copa Sudamericana.

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Sorteo de la Copa Libertadores 2026: los bombos





Bombo 1

Flamengo

Palmeiras

Boca

Peñarol

Nacional de Montevideo

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle





Bombo 2

Lanús

Libertad de Paraguay

Estudiantes de La Plata

Cerro Porteño

Corinthians

Bolívar

Cruzeiro

Universitario de Perú





Bombo 3

Junior de Barranquilla

Universidad Católica de Chile

Rosario Central

Independiente Santa Fe

Always Ready

Coquimbo Unido

Deportivo La Guaira

Cusco FC





Bombo 4

Universidad Central

Platense

Independiente Rivadavia

Mirassol

Independiente Medellín

Deportes Tolima

Sporting Cristal

Barcelona de Guayaquil