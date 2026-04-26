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María Catarineu vaticinó el futuro de Franco Colapinto: "Va a ser campeón de la Fórmula 1"

María Catarineu, la representante de Franco Colapinto, tuvo palabras de elogio para el piloto argentino y le tiró un palito al resto de los que ocupan un lugar en la grilla de la Fórmula 1 en la previa del Road Show en Palermo.

Juan Riera
Juan Riera

María Catarineu habló en la previa del Road Show de Franco Colapinto en el barrio porteño de Palermo y aseguró que el piloto argentino: "va a ser campeón de la Fórmula 1".

"Franco es el campeón de la gente", aseguró la española quien se mostró emocionada hasta las lágrimas por lo que genera su representado.

"Va a ser campeón, se los digo ahora", insistió la socia y directora Comercial de Bullet Sports Management, una empresa de gestión de talentos en el automovilismo que fundó junto a su pareja, el ex piloto Jamie Campbell-Walter.

El palito para el resto de los pilotos de la Fórmula 1

María Catarineu elogió a Franco Colapinto, quien dijo que "es el ejemplo vivo de humanidad en la Fórmula 1". "Es un ser humano humilde, trabajador y le da un poco se sentido al deporte", añadió. "Trabajando desde chiquitito, sacrificando muchas cosas, mira donde está", cerró.

¿Cómo se puede ver en vivo la exhibición de Franco Colapinto en Argentina?

La transmisión oficial del evento se realizará a través de la plataforma de streaming Disney+. Para verlo, será necesario contar con el plan Premium.

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