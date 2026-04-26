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Franco Colapinto ya está en el circuito para su Road Show
Franco Colapinto, piloto de Alpine en la Fórmula 1, ya está en el lugar en donde realizará el Road Show en Palermo. Se esperan más de 500.000 personas.
Franco Colapinto ya está en el lugar en donde realizará el tan esperado Road Show en el barrio porteño de Palermo. El piloto argentino, representante de Alpine en la grilla de Fórmula 1, girará con un Lotus E20 de 2012 en un circuito callejero montado en los alrededores del Monumento a los Españoles.
A pocas horas de su primer salida, Colapinto llegó al lugar del evento con custodia y la gente que no paraba de alentarlo y ya con miles de celulares al aire tratando de tener algún registro suyo.
El evento dará comienzo a las 11.00hs, pero la primera salida a pista de Colapinto será recién a las 12.45hs. Toda la actividad se podrá ver en vivo por Disney+ Premium.
Los horarios del Road Show de Franco Colapinto
- 8.30: Apertura de sectores habilitados (dos escenarios en Plaza Seeber y Plaza Sicilia con pantallas gigantes y DJs).
- 9: Apertura del Fan Zone.
- 11: Presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad.
- 11.25: Entrevista con Juan Fossaroli.
- 11.50: Show de La Sole.
- 12.45: Primera salida de Franco Colapinto (Lotus E20).
- 13.55: Show de Luck Ra.
- 14.30: Segunda salida de Franco Colapinto (Flecha de Plata).
- 15.15: Tercera salida de Franco Colapinto (Lotus E20).
- 15.55: Última salida de Franco Colapinto (bus descapotable).