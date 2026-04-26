Franco Colapinto ya está en el circuito para su Road Show

Franco Colapinto ya está en el lugar en donde realizará el tan esperado Road Show en el barrio porteño de Palermo. El piloto argentino, representante de Alpine en la grilla de Fórmula 1, girará con un Lotus E20 de 2012 en un circuito callejero montado en los alrededores del Monumento a los Españoles.

A pocas horas de su primer salida, Colapinto llegó al lugar del evento con custodia y la gente que no paraba de alentarlo y ya con miles de celulares al aire tratando de tener algún registro suyo.

Llegó Colapinto al Roadshowpic.twitter.com/lBk5fVVHr4 — Gonzalo (@gonziver) April 26, 2026

El evento dará comienzo a las 11.00hs, pero la primera salida a pista de Colapinto será recién a las 12.45hs. Toda la actividad se podrá ver en vivo por Disney+ Premium.

%uD83D%uDEA8| ¡Franco Colapinto ya llegó al Road Show!



tomando matecitos %uD83E%uDDC9 pic.twitter.com/qTbxn0USiO — Alpine ARG %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@AlpineArg_) April 26, 2026

Los horarios del Road Show de Franco Colapinto