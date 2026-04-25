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Se confirmaron los árbitros para la fecha 3 de las copas: quiénes dirigen a Boca y River

Este sábado, Conmebol dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 3 de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

EBalmaceda

Luego de una semana de descanso, en los próximos días se retomará la actividad en la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Tras conseguir la clasificación, Boca recibió un notición de cara a los playoffs del Torneo Apertura

En ese marco, la Conmebol dio a conocer este sábado las designaciones arbitrales para los partidos de la tercera jornada.

Buscando empezar a encaminar la clasificación en el máximo torneo continental, Boca visitará el martes desde las 21:30 a Cruzeiro con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, en tanto que su compatriota Andrés Cunha estará en el VAR.

Por otra parte, River intentará sumar su segunda victoria consecutiva en el Grupo H de la Otra Mitad de Gloria y se medirá frente a Bragantino con el colombiano Wilmar Roldán como autoridad principal y la asistencia en cabina de Leonard Mosquera.

El contundente descargo de Di María tras la clasificación de Rosario Central

Los equipos argentinos palpitan la tercera fecha de las copas: las designaciones arbitrales

Copa Libertadores

martes 28 de abril

Lanús vs. Liga de Quito - 19:00

  • Árbitro: José Cabero
  • VAR: Juan Lara

Universidad Central vs. Rosario Central - 21:00

  • Árbitro: José Burgos
  • VAR: Christian Ferreyra

Cruzeiro vs. Boca - 21:30

  • Árbitro: Esteban Ostojich
  • VAR: Andrés Cunha

miércoles 29 de abril

Platense vs. Independiente Santa Fe - 19:00

  • Árbitro: Alexis Herrera
  • VAR: Reyes Soto

Estudiantes de La Plata vs. Flamengo - 21:30

  • Árbitro: Piero Maza
  • VAR: Juan Lara

jueves 30 de abril

Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira

  • Árbitro: Augusto Menéndez
  • VAR: Diego Haro

Copa Sudamericana

martes 28 de abril

San Lorenzo vs. Santos - 19:00

  • Árbitro: Jhon Ospina
  • VAR: David Rodríguez

Barracas Central vs. Audax Italiano - 21:00

  • Árbitro: Kevin Ortega
  • VAR: Diego Haro

miércoles 29 de abril

Caracas vs. Racing - 19:00

  • Árbitro: Andrés Matonte
  • VAR: Christian Ferreyra

Deportivo Riestra vs. Montevideo City Torque - 19:00

  • Árbitro: Bryan Loaiza
  • VAR: Gabriel González

jueves 30 de abril

Tigre vs. América de Cali - 21:00

  • Árbitro: Mathías de Armas
  • VAR: Leodán González

Bragantino vs. River - 21:30

  • Árbitro: Wilmar Roldán
  • VAR: Leonard Mosquera

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