Se confirmaron los árbitros para la fecha 3 de las copas: quiénes dirigen a Boca y River

Luego de una semana de descanso, en los próximos días se retomará la actividad en la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Tras conseguir la clasificación, Boca recibió un notición de cara a los playoffs del Torneo Apertura

En ese marco, la Conmebol dio a conocer este sábado las designaciones arbitrales para los partidos de la tercera jornada.

Buscando empezar a encaminar la clasificación en el máximo torneo continental, Boca visitará el martes desde las 21:30 a Cruzeiro con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, en tanto que su compatriota Andrés Cunha estará en el VAR.

Por otra parte, River intentará sumar su segunda victoria consecutiva en el Grupo H de la Otra Mitad de Gloria y se medirá frente a Bragantino con el colombiano Wilmar Roldán como autoridad principal y la asistencia en cabina de Leonard Mosquera.

El contundente descargo de Di María tras la clasificación de Rosario Central

Los equipos argentinos palpitan la tercera fecha de las copas: las designaciones arbitrales

Copa Libertadores

martes 28 de abril

Lanús vs. Liga de Quito - 19:00

Árbitro: José Cabero

VAR: Juan Lara

Universidad Central vs. Rosario Central - 21:00

Árbitro: José Burgos

VAR: Christian Ferreyra

Cruzeiro vs. Boca - 21:30

Árbitro: Esteban Ostojich

VAR: Andrés Cunha

miércoles 29 de abril

Platense vs. Independiente Santa Fe - 19:00

Árbitro: Alexis Herrera

VAR: Reyes Soto

Estudiantes de La Plata vs. Flamengo - 21:30

Árbitro: Piero Maza

VAR: Juan Lara

jueves 30 de abril

Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira

Árbitro: Augusto Menéndez

VAR: Diego Haro

Copa Sudamericana

martes 28 de abril

San Lorenzo vs. Santos - 19:00

Árbitro: Jhon Ospina

VAR: David Rodríguez

Barracas Central vs. Audax Italiano - 21:00

Árbitro: Kevin Ortega

VAR: Diego Haro

miércoles 29 de abril

Caracas vs. Racing - 19:00

Árbitro: Andrés Matonte

VAR: Christian Ferreyra

Deportivo Riestra vs. Montevideo City Torque - 19:00

Árbitro: Bryan Loaiza

VAR: Gabriel González

jueves 30 de abril

Tigre vs. América de Cali - 21:00

Árbitro: Mathías de Armas

VAR: Leodán González

Bragantino vs. River - 21:30