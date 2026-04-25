Se confirmaron los árbitros para la fecha 3 de las copas: quiénes dirigen a Boca y River
Este sábado, Conmebol dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 3 de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
Luego de una semana de descanso, en los próximos días se retomará la actividad en la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
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En ese marco, la Conmebol dio a conocer este sábado las designaciones arbitrales para los partidos de la tercera jornada.
Buscando empezar a encaminar la clasificación en el máximo torneo continental, Boca visitará el martes desde las 21:30 a Cruzeiro con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, en tanto que su compatriota Andrés Cunha estará en el VAR.
Por otra parte, River intentará sumar su segunda victoria consecutiva en el Grupo H de la Otra Mitad de Gloria y se medirá frente a Bragantino con el colombiano Wilmar Roldán como autoridad principal y la asistencia en cabina de Leonard Mosquera.
El contundente descargo de Di María tras la clasificación de Rosario Central
Los equipos argentinos palpitan la tercera fecha de las copas: las designaciones arbitrales
Copa Libertadores
martes 28 de abril
Lanús vs. Liga de Quito - 19:00
- Árbitro: José Cabero
- VAR: Juan Lara
Universidad Central vs. Rosario Central - 21:00
- Árbitro: José Burgos
- VAR: Christian Ferreyra
Cruzeiro vs. Boca - 21:30
- Árbitro: Esteban Ostojich
- VAR: Andrés Cunha
miércoles 29 de abril
Platense vs. Independiente Santa Fe - 19:00
- Árbitro: Alexis Herrera
- VAR: Reyes Soto
Estudiantes de La Plata vs. Flamengo - 21:30
- Árbitro: Piero Maza
- VAR: Juan Lara
jueves 30 de abril
Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira
- Árbitro: Augusto Menéndez
- VAR: Diego Haro
Copa Sudamericana
martes 28 de abril
San Lorenzo vs. Santos - 19:00
- Árbitro: Jhon Ospina
- VAR: David Rodríguez
Barracas Central vs. Audax Italiano - 21:00
- Árbitro: Kevin Ortega
- VAR: Diego Haro
miércoles 29 de abril
Caracas vs. Racing - 19:00
- Árbitro: Andrés Matonte
- VAR: Christian Ferreyra
Deportivo Riestra vs. Montevideo City Torque - 19:00
- Árbitro: Bryan Loaiza
- VAR: Gabriel González
jueves 30 de abril
Tigre vs. América de Cali - 21:00
- Árbitro: Mathías de Armas
- VAR: Leodán González
Bragantino vs. River - 21:30
- Árbitro: Wilmar Roldán
- VAR: Leonard Mosquera