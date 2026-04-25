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Atención, Boca: con mayoría de titulares, Cruzeiro venció a Remo en un duelo clave por el descenso en el Brasileirao

En la previa del duelo ante Boca por la Copa Libertadores, Cruzeiro derrotó a Remo por la fecha 13 del Brasileirao y sumó tres puntos fundamentales.

EBalmaceda

En la antesala del duelo que tendrá ante Boca el próximo martes por la Copa Libertadores 2026, un Cruzeiro con mayoría de titulares derrotó 1-0 a Remo en un partido clave para escapar del descenso en el Brasileirão.

Se confirmaron los árbitros para la fecha 3 de las copas: quiénes dirigen a Boca y River

El conjunto de Belo Horizonte se llevó el triunfo gracias a un lindo gol del ecuatoriano Keny Arroyo a los 34 minutos del primer tiempo.

Gracias a la victoria, el Cabuloso llegó a 16 puntos y se alejó de la zona roja de la tabla de posiciones.

Ahora, las siguientes horas serán fundamentales para conocer cómo será el diagrama del entrenador de la Raposa, Artur Jorge, de cara a lo que viene.

Tras conseguir la clasificación, Boca recibió un notición de cara a los playoffs del Torneo Apertura

Es que, además del choque en el que recibirá al Xeneize en el Estadio Mineirão, el conjunto de Minas Gerais tendrá el clásico con Atlético Mineiro en siete días.

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