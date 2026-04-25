Tras conseguir la clasificación, Boca recibió un notición de cara a los playoffs del Torneo Apertura
Luego de haber asegurado la clasificación, Boca obtuvo un importante beneficio para los playoffs del Torneo Apertura 2026.
Boca está pasando un gran momento en el que, además de ganar el Superclásico, mostrar un buen nivel y consolidar su invicto, consiguió la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura 2026 una fecha antes del final.
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En ese marco, y gracias a una combinación de resultados, el Xeneize recibió un notición de cara a las instancias de eliminación directa.
Tanto es así que, con el empate sin goles entre Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero, el conjunto azul y oro se aseguró terminar entre los primeros cuatro equipos de la Zona A y, por ende, ser local en los octavos de final.
Para los dirigidos por Claudio Úbeda, el hecho de poder jugar en La Bombonera llega en un momento oportuno debido a que contra River, inició una seguidilla de cinco compromisos seguidos fuera de casa. Además, en lo que va del campeonato, no perdió nunca en esa condición.
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A esta hora, el próximo rival del club de la ribera sería Racing, aunque eso seguramente cambiará con el final de la actual jornada y la pendiente fecha 9 que tendrá lugar en una semana.