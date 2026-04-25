Tras conseguir la clasificación, Boca recibió un notición de cara a los playoffs del Torneo Apertura

Boca está pasando un gran momento en el que, además de ganar el Superclásico, mostrar un buen nivel y consolidar su invicto, consiguió la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura 2026 una fecha antes del final.

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En ese marco, y gracias a una combinación de resultados, el Xeneize recibió un notición de cara a las instancias de eliminación directa.

Tanto es así que, con el empate sin goles entre Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero, el conjunto azul y oro se aseguró terminar entre los primeros cuatro equipos de la Zona A y, por ende, ser local en los octavos de final.

Para los dirigidos por Claudio Úbeda, el hecho de poder jugar en La Bombonera llega en un momento oportuno debido a que contra River, inició una seguidilla de cinco compromisos seguidos fuera de casa. Además, en lo que va del campeonato, no perdió nunca en esa condición .

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A esta hora, el próximo rival del club de la ribera sería Racing, aunque eso seguramente cambiará con el final de la actual jornada y la pendiente fecha 9 que tendrá lugar en una semana.