Pipi Romagnoli consiguió trabajo en el exterior: a qué equipo dirigirá

Después de varios días de negociaciones, Leandro Romagnoli consiguió trabajo y será el nuevo director técnico de un equipo sudaméricano.

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Tras algunos meses sin trabajar, el Pipi firmó su contrato hasta diciembre de este año y asumirá como flamante entrenador en Guaraní.

Este miércoles, el histórico ídolo de San Lorenzo arribó a Paraguay y brindó sus primeras sensaciones.

"Tengo las mejores expectativas. Estoy muy contento de estar en Guaraní, un equipo muy grande de Paraguay. Conozco bien al país; he venido a jugar varias veces durante mi carrera", comenzó.

Además, el ex futbolista brindó algunas pistas de lo que intentará transmitirle al plantel y la virtud en la que hará hincapié.

"Soy un técnico que quiere un equipo intenso, que le guste ser protagonista en cada partido y tener la pelota. Quiero que tengamos una mentalidad ganadora", explicó.

Esta será la tercera experiencia de Romagnoli como estratega, luego de lo que fueron sus pasos por el Ciclón en 2024 y San Martín de San Juan el año pasado.

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Cabe destacar que su ciclo en el Aborigen, que marcha en el undécimo lugar del Torneo Apertura, comenzará el próximo domingo cuando visite a Sportivo Trinidense por la fecha 13.