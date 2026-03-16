Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Apertura 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Racing Club de Avellaneda recibira hoy lunes a Estudiantes de Río Cuarto, desde las 20 en el estadio Presidente Perón, por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El partido será arbitrado por Jorge Baliño, quien estará asistido desde el VAR por Juan Pafundi.

La Academia, que sigue sin contar con su goleador Adrián Martínez, viene de empatar ante Sarmiento de Junín. El equipo dirigido por Gustavo Costas podría perder a Agustín García Basso, quien iría a préstamo a San Lorenzo de Almagro.

Por el lado de Estudiantes, todo está medio caldeado tras la salida del entrenador Iván Delfino luego de 7 derrotas en 9 encuentros. Gerardo Acuña será el DT interino hasta que la dirigencia encuentre un reemplazante.

Probables formaciones de Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura 2026

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Matías Zaracho o Matko Miljevic, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Damián Pizarro, Duván Vergara. DT: Gusavo Costas

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Francisco Romero, Gabriel Alanis; Mateo Bajamich, Javier Ferreira. DT: Gerardo Acuña

Cómo ver en vivo Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Racing Club de Avellaneda y Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.