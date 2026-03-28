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INSÓLITO

Blooper en el MotoGP: Jorge Martín ganó la carrera en la última vuelta y se cayó durante los festejos

Luego de quedarse con una vibrante carrera sprint en el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP, Jorge Martín protagonizó un hilarante momento.

EBalmaceda

Sin duda, el MotoGP nos entregó este sábado uno de los grandes bloopers del fin de semana con la increíble situación que protagonizó Jorge Martín.

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En la última vuelta, el español dejó atrás la Ducati de Francesco Bagnaia y obtuvo un triunfazo en la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos.

Tras pasar la bandera a cuadros, el piloto de Aprilia continuó girando en el circuito de Austin con la enorme alegría que significó volver a la victoria y, encima, quedar como el líder del campeonato mundial.

Sin embargo, mientras daba el giro triunfal por el trazado de Texas, levantó la rueda delantera de su moto y, al bajar en velocidad, terminó en el piso.

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Más allá de ese altercado, Martín demostró un buen nivel y sumó confianza de cara al evento principal de mañana, donde largará desde el séptimo lugar de la grilla.

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