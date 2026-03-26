El nuevo rival que confirmó la Selección Argentina para jugar otro amistoso antes del Mundial 2026

La Selección Argentina finalmente disputará tres partidos de preparación en esta fecha FIFA de marzo pensando en el Mundial 2026. Como ya se sabe, tras la cancelación de la Finalissima con España y del amistoso con Qatar, la AFA cerró a contrarreloj a Mauritania y a Zambia como rivales.

La Albiceleste recibirá a ambos elencos africanos en La Bombonera, uno este viernes 27 y el otro el martes 31. Pero además, el plantel sumó un nuevo enfrentamiento que ya está confirmado, en función de aumentar los escenarios de prueba para el armado de la lista de 26 integrantes (que tendrá que presentarse en FIFA, a más tardar, el 30 de mayo).

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Se trata de un partido informal que se llevará a cabo con la Selección Argentina Sub 20 el día sábado en una de las canchas del predio de la AFA en Ezeiza. La idea del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni es que tengan participación aquellos que no jueguen o tengan pocos minutos contra Mauritania en la Bombonera.

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Los convocados de la Sub 20 son los siguientes: Lucas Flores (River), Santiago Espíndola (River), Felipe Esquivel (River), Ian Subiabre (River), Ignacio Ovando (Rosario Central), Ezequiel Zapata (Rosario Central), Giovanni Cantizano (Rosario Central), Mateo Martínez (Racing), Benjamín González (Racing), Alejandro Tello (Racing), Matías Satas (Boca), Santiago Zampieri (Boca) y Tomás Aranda (Boca).