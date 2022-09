@Rfilighera

Tras su vuelta al mítico estadio Luna Park, -el mismo lugar donde se originó el suceso- y luego de una gira nacional que involucró casi todas las provincias del país, " Drácula, el musical" regresa a Buenos Aires, los días 6, 7 y 8 de octubre con una puesta que promete ser mucho más espectacular que la anterior.

Desde aquel inolvidable debut en el “Templo del Box” en 1991, con la entonces producción de Tito Lectoure, ha pasado muchísima agua bajo el puente, hasta convertirse hoy en día en una de las propuestas con registro histórico en el capítulo de oro de la escena argentina.

El cantante barítono, de gran performance en el teatro nacional, habló con DiarioShow.com de este gran fenómeno artístico como así también de la posibilidad de trabajar en Broadway; y las sensaciones que le genera la repercusión mediática que tienen los realities en el universo del canto.

-¿Qué significado tiene, desde lo personal y artístico, esta despedida de ‘ Drácula’?

-No tengo dudas que ‘ Drácula’ me remite a mis comienzos y a mi carrera en sí. Ha permanecido; y es el personaje con el que pude madurar como artista. Fue testigo, en definitiva, de toda mi evolución. Atesoro un entrañable afecto desde lo artístico y me permitió, por otra parte, ser conocido por el público.

-¿Cómo lo recibe ahora el público, en relación a lo que recordás del debut?

-Mi sensación, en la actualidad, es que genera una recepción mayor en cuanto a respuesta del público. La gente hoy ya me conoce y sabe el camino transitado en mi carrera. Y, además, necesito subrayar la relevancia que tiene “ Drácula” en mi vida por haber sido el único intérprete en desarrollar este personaje durante 30 años. Esto importa, porque para la gente yo soy “su” Drácula. Y a modo de ejemplo, apenas canto mis primeras frases, el público, de manera muy generosa, me regala un enorme aplauso. Es la recepción que se le brinda a un actor querido y esto me gratifica muchísimo.

Juan Rodó habla con emoción de su personaje más icónico.

- ¿Cómo definís esta etapa de tu carrera?

-He tenido la suerte de contar con 16 protagónicos, es decir personajes diferentes, de los cuales Drácula es uno de ellos. Mi camino, en estos 30 años, se trazó de esta manera y, ahora, he vuelto a ser aquel Conde de los comienzos. Mi camino artístico se podría dar por satisfecho con lo plasmado hasta ahora. No obstante, soy consciente que me queda mucho por adelante y varios desafíos por transitar. Y más allá, de lo que se vaya presentando, Drácula siempre va a estar en mi vida. Ojalá que Drácula pueda llegar, como expectativa y anhelo que tengo, a los 50 años y yo ingresar en el récord Guinness.

-¿Pensaste en algún momento emigrar hacia Europa o hacer pie en Broadway?

-Siempre Argentina será un país hermoso en varios aspectos y para el arte, también; sin embargo, uno ha fantaseado con la posibilidad de estar en una nación con mayor estabilidad y así proyectar mejor su vida profesional. No obstante, Argentina, hoy por hoy, me dio todo lo que tengo hasta ahora y yo soy importante en este suelo. En consecuencia, mi objetivo es quedarme aquí más allá de las fantasías o de las oportunidades que se me puedan brindar.

-¿Cómo influyeron la infancia y el barrio a tu identidad musical?

-En realidad, mi adolescencia fue en la etapa en que se produjo mi renacer artístico. Entiendo, entonces, que mi infancia ha sido apacible y normal, en este sentido. En mi caso, el desarrollo y la aptitud de mi voz, la música y la vocación por el escenario se fijó y afianzó, a partir de mi adolescencia. Y al ser tardío, probablemente, vino con todo el ímpetu.

-¿Costó erradicar aquellos prejuicios que daban cuenta que la música lírica era privativa de los auditorios selectos?

-El único prejuicio que tuve estuvo referido a que el recital se instalaba, según mi percepción, como un género menor. La realidad fue que " Drácula" no fue un género menor, todo lo contrario, sino un género mayor, concebido como tal, al estilo de "El Fantasma de la Ópera" o de "Los miserables". A la vez, este personaje, me permitió desarrollar ese estilo más cercano a lo lírico en su concepción vocal. Y esto fue lo que se combinó para que " Drácula" se convirtiera en una ópera moderna y, al mismo tiempo, popular.

El mítico conde, todo un clásico.

-¿Qué aportes hacen los realities de cantantes que pueblan la televisión?

-Yo creo que los realities aportan únicamente entretenimiento. Genera empatía y felicidad el hecho de poder ver a una persona que nadie conoce y con un gran talento vocal teniendo un reconocimiento masivo. Hoy por hoy, es lo único que aporta. A su vez, para el artista que lo ejecuta o lo gana no representa gran cosa. Es un producto efímero y, en muchos casos, frustrante, porque, luego, el artista que gana no se consagra y este es un golpe emocional muy fuerte. Lo más importante es hacer una carrera muy sólida en otros ámbitos que se erigen más reales y constructivos.

-¿Cómo ves entonces el rol de los medios de comunicación masivos a la hora de dar espacio a nuevos talentos?

-Los medios no suelen apoyar a los nuevos artistas. La noticia, generalmente, está puesta en la figura reconocida. Por lo tanto, es importante que exista un espacio de promoción para todo tipo de intérprete y que no necesariamente tiene que ser un reality.

Enseñar y dejar un legado

La docencia ha sido y es otra de las facetas a la que Juan Rodó da un espacio importante. El artista brinda a sus alumnos el “Estudio de Canto Juan Rodó”, herramientas imprescindibles gracias no solamente al conocimiento y el talento de un gran maestro, sino, además, la experiencia de una vasta trayectoria que ha ido de menor a mayor.

En este sentido, expresó que "La docencia forma parte inexorable de mi vida. Desde hace más de 20 años me dedico con mucha alegría y vocación a esta actividad. Además, tengo la enorme alegría de que alrededor de 70 de mis discípulos ya han tenido la oportunidad de debutar profesionalmente. Y más allá de adquirir una puntual técnica en esta profesión, los ayudo a cimentar el amor por el arte y el coraje por los grandes desafíos".

La lírica, un mundo vasto

Junto a Mahler en el piano, demuestra su caudal de voz.

La combinación de géneros musicales, afines o no, siempre ha sido una especial búsqueda de artistas de la talla de Dizzy Gillespie, Chick Corea y el propio Astor Piazzolla. Le preguntamos, en este sentido, a Juan Rodó si considera posible la unión entre el tango y la música sinfónica o lírica.

Nos dijo al respecto: "El tango tiene mucho de teatral y contenido dramático lírico. A mí me gustan algunos tangos y, entiendo, que esas composiciones que gozan de un mayor lirismo pueden generar una ópera basada en perfiles directos a nivel tanguero".

-¿Pensás que Gardel hubiera tenido un campo fértil en el mundo lírico si se lo hubiera propuesto?

-Por supuesto que Gardel tenía grandes posibilidades para explotar musicalmente en el terreno lírico. De hecho, cuando se lo escucha cantar, su fraseo continúa los lineamientos de la escuela del "bel canto" (se desarrolló en Italia en la época del Barroco, pero su influencia en las otras escuelas y estilos fue notable hacia finales del siglo XVIII) adaptado en cuanto a la impostación de la voz. Hay una historia que narra que Gardel viajó en un barco junto a Enrico Caruso y que ambos compartieron la experiencia y sus conocimientos vocales. Por otra parte, Caruso enseñó a Gardel sobre la impostación y la colocación de la voz. Si Gardel fuera contemporáneo de los tiempos que corren, no tengo la menor duda que podría cantar ópera y hacer musicales. Sería un enorme referente de estos géneros.

