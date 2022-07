Hace menos de una semana Marcelo Tinelli comenzó un nuevo formato llamado "Canta Conmigo Ahora". Allí cuenta con la participación de 100 jurados y entre ellos se encuentra su hija, Cande Tinelli. La artista tiene experiencia en el medio de la música y es por esa razón que forma parte del equipo.

Sin embargo, la cantante llamó la atención luego de no darle el visto bueno a uno de los participantes. Como consecuencia de ello, Marcelo Tinelli le preguntó el motivo y ella contestó: "Cristian Castro, que está al lado mío, me cantaba a la vez que Martín. Y yo soy muy sensible, entonces me metí mucho en el tema y me colgué".

.

Y agregó: "De golpe vi cómo se iba terminando la letra y fue como 'ay' y no llegué. Pero juro que no es real esto, o sea, te voté positivo, pero me olvidé. Se me fue. ¡Perdón!". Luego de que Cande Tinelli haya terminado su explicación, Coti, su novio, dijo: "Yo también me colgué por momentos, pero al final me acordé de apretar el botón".

Allí hizo referencia a su relación y contó que los dos son bastante distraidos, pero que la hija de Marcelo Tinelli le gana al músico. A pesar de ello, el participante logró pasar de ronda, además del abrazo de Cristian Castro.

Cande Tinelli en la presentación de los jurados de "Canta Conmigo Ahora".

