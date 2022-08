Los últimos días en la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi fueron muy turbulentos. La filtración de un audio que hablaba de un inminente divorcio de su marido causó revuelo, además de la acusación de su ex empleada, Carmen.

.

La empresaria volvió a Europa, y cuando los periodistas la abordaron en el aeropuerto no dió pistas sobre su presente amoroso con el futbolista, por lo cuál se generon más dudas.

En las últimas horas, se confirmó que la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue en pie, y la botinera fue la misma que lo confirmó en sus redes sociales. Este domingo, la hermana de Zaira Nara subió una foto con Icardi y sus hijas, Francesa e Isabella.

"Ibiza con ellos", escribió la mediática. De tal modo, quedó en claro que no están separados, y que se fueron juntos en un viaje familiar.

Wanda Nara y Mauro Icardi se fueron de viaje.

Otra de las polémicas que enfrentó la pareja, fue que circuló el rumor de que los escándalos de su relación estarían afectando la carrera del futbolista, especialmente en su club, el París Saint-Germain (PSG).

Ante las críticas, Mauro Icardi expresó su furia en Instagram. "Dejen de inventar mierd..., la decisión de la no convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal (...) El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo por cual me pagan. Lo que no voy a tolerar es que gente incompetente y con malas intenciones busque ensuciarme", escribió en su perfil.

La furia de Mauro Icardi por las críticas.

"Si hoy estoy viajando a Ibiza con mi familia es porque en mi trabajo nos dieron días de reposo y cada uno los aprovecha como quiere y con quién quiere", aclaró.