El "mago sin dientes" sorprendió con una confesión a las cámaras de DiarioShow.com que estaban presentes en la entrega de los Premios Martín Fierro de Cable, cuando en exclusivo contó que es amigo de Alfa, el nuevo y polémico participante de " Gran Hermano".

"Nos conocemos hace 8 años, tenemos un grupo de amigos con los que nos juntamos siempre, compartimos muchas cenas, almuerzos y salidas", señaló.

.

Tras la primera nominación, donde Alfa quedó en placa junto a Juan, Marcos y Tomás, sostuvo que "no quedé preocupado, lo conozco, él me dijo que quería entrar a divertirse, le dije que iba a durar una semana o llegaba a la final porque no tiene término medio".

Alfa de " Gran Hermano".

"Si está una semana, logró su objetivo, que es el reconocimiento, la popularidad... yo creo que su objetivo lo logró, a solo 3 días de estar en la casa", sostuvo. Aunque aclaró: "Ojalá siga, eso va a depender de la gente".