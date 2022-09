Luego de varios años de lucha judicial, Vicky Xipolitakis perdió el juicio contra Javier Naselli. A pesar de la decisión de la jueza, la ex participante de "MasterChef Celebrity" aseguró que apelará al dictamen y seguirá luchando por el bienestar de su hijo.

Asimismo, luego de que se diera a conocer el fallo, se filtraron audios del empresario utilizó para demostrar su inocencia en cuanto a las denuncias de violencia de género. En la conversación se puede escuchar a la ex pareja de la modelo y a una asistente social.

"No le hice nada malo a Vicky, de tocarla, de mirarlas... por la vida de mi madre, María Teresa", comienza diciendo Javier Naselli. "Sí, a mí me dijo que no le hiciste daño", le responde en ese momento la asistente. "¿Ah, te dijo? Y tengo una causa por haberle pegado. ¿Me entendés?", reaccionó la ex pareja de Vicky Xipolitakis.

Y la trabajadora social agrega: "Que la empujaste pero no me dijo que le pegaste". Además, allí se puede escuchar al empresario relatar las agresiones que recibía por parte de la madre de su hijo. Y fue en ese momento donde el papá de Salvador Uriel trató de frenar a su pareja de ese momento para no salir lastimado.

Vicky Xipolitakis y Javier Naselli en el babyshower de su hijo.

Por el momento, Vicky Xipolitakis no volvió a hablar del tema y se mostró muy entusiasmada por volver a trabajar. Actualmente, la modelo forma parte de "Cobra K" la obra teatral de Nito Artaza.

