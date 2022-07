" Fugitiva" es una de las novelas más vistas del momento. A medida que van pasando los capítulos se va conociendo un poco más de los protagonistas y la vida personal de cada actor. En esta ocasión, se descubrió qué fue lo que inspiró a la trama.

Al parecer la tira diaria no es 100% ficción sino que nació luego de una vivencia real. Se trata de una joven que sufrió diferentes tipos de torturas por parte de su marido desde los 16 años. Ambos tuvieron un hijo y ella se escapó de su casa gracias a la ayuda de un hombre.

Según el portal turco llamado "Yanisafak", la víctima experimentó el mismo dolor que se puede ver reflejado en la actriz que protagoniza la novela. Años más tarde, la chica se animó a hablar y dijo: "Cuando abrí los ojos, me encontré encerrado en un piso del sótano. Aquí me amarraron y me torturaron".

"Mi familia presentó una denuncia por desaparición pero él me puso una pistola en la cabeza y me hizo llamar a mi familia", relató la mujer al medio de Turquía. Luego de mucho sufrimiento, la joven se animó a escapar y salir de ese infierno.

La mujer que inspiró a que se escriba " Fugitiva".

Después de tanto tiempo, la mujer pudo rehacer su vida, conseguir trabajo y una casa propia para vivir con su hijo. Fue allí donde comenzó el amor entre ella y el hombre que la ayudó a escapar.

