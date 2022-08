La China Suárez y Rusherking, a pesar de los rumores de crisis y de un amorío con Joaquín Furriel, se muestran juntos en redes sociales. La pareja comparte constantemente capturas de sus videollamadas, ya que el cantante está en Argentina y la actriz, en Uruguay, por lo que están en permanente comunicación.

.

Una de las examigas de la China, de quien se distanció hace unos años, habló sobre la nueva relación de la joven y el trapero. Gimena Accardi, en su visita a "Socios del Espectáculo", fue consultada por el flamante romance y ella dio su opinión al respecto.

Gimena Accardi habló de la China Suárez

Primero, le preguntaron si se habían reconciliado. "Está todo bien. Sí, en su momento hemos hablado y limado asperezas. Yo la quiero. No somos amigas de vuelta, pero yo la quiero mucho y le deseo lo mejor siempre. Me la cruzo muchas veces en eventos. Además, tenemos gente en común donde hemos compartido asados, cumpleaños, fiestas", dijo Accardi.

Luego, Paula Varela le consultó si la pareja con Rusherking le gustaba y ella respondió sin pelos en la lengua: "No me gusta. Me encanta. Sí, que se divierta".

El video de Gimena Accardi hablando de la China Suárez y Rusherking