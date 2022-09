En las últimas horas, Gladys la Bomba Tucumana brindó una entrevista y dejó polémicas declaraciones sobre Karina la Princesita. La primera, que compartió con su colega el "Bailando 2017" y el "Cantando 2020", contó que la ex de El Polaco jamás habría querido tener "buena relación" con ella.

Además, remarcó que le hubiese gustado forjar un vínculo con la ex del Polaco. Sin embargo, no lo logró. Gladys, en diálogo en "Por si las moscas", por La Once Diez, declaró: "Con Karina no pegamos onda. Ella no deseó, ni tuvo la buena voluntad de tener buena relación conmigo, nunca".

.

"Podríamos habernos llevado bien en 2017, en 'Bailando', y ella no quiso tener buena energía conmigo, no entendí bien por qué...", comentó. Sobre Karina La Princesita, sumó: "Yo, encima, soy de sociabilizar mucho, saludo a todo el mundo y no entiendo por qué no hay nada de onda".

Gladys la Bomba Tucumana se refirió al rol que tiene Karina La Princesita en la movida tropical con un picante mensaje: "Yo soy la única mujer que canta cumbia en este país. Yo canto en la verdadera base de cumbia. Mis colegas hacen otra cosa". Como si fuera poco, aseguró que no existe la sororidad en el ambiente de la cumbia.

Karina La Princesita, en el centro de la polémica.

.

Actualmente compiten como jurados. La tucumana en "Canta Conmigo Ahora", el nuevo reality de Marcelo Tinelli, en cambio, Karina forma parte de "¿Quién es la máscara" en el rol de investigadora en el programa que conduce Natalia Oreiro. Las últimas emisiones mostraron una victoria del programa de El Trece en mediciones de rating.