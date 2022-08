" La Voz Argentina" es el programa más visto de la televisión argentina hoy en día. Los jurados, Lali Espósito, Mau y Ricky, Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti, tienen fanáticos de todas las edades que disfrutan sintonizar el programa de Telefe y ver quiénes serán los que llegarán a la gran final del reality.

Actualmente la competencia se encuentra en la etapa de "Knock outs", y muy pronto comenzaran los "Playoffs". Cada vez son menos los que siguen en el camino, y en la noche del jueves, los jurados se pelearon por un partcipante que querían en su equipo.

Todo comenzó luego del duelo entre Andrés Cantos y Leonardo Jurado, ambos del team de Montaner. Andrés fue el que quedó elminado, pero los jurados restantes tenían la posibilidad de pedir por él con el botón de robo.

Lali Espósito fue una de las que quería incluir al sanjuanino en su team, y él le dijo: "Me siento bien, sos un amor. Cuando me fui, me olvidé de decir que los sueños se trabajan y que trabajé un montón para estar acá"

Lali Espósito se peleó con Mau y Ricky por un participante de " La Voz Argentina".

Luego del momento emotivo, Ricky Montaner apretó sorpresivamente el botón, y la intérprete de "Disciplina" comenzó a gritar: "¡No! No me pueden cag... así en este momento"

"Este año, Mau y Ricky van a ganar ' La Voz Argentina', entonces necesitamos un finalista. Te quiero mucho Lali, pero necesito defender a mi equipo", explicó el eposo de Stefi Roitman para defender la decisión de su hermano, mientras se escuchaba a la protagonista de "Sky Rojo" decir por lo bajo: "Qué hijo de pu..."

"No me traiciones Andrés por que me matás, no me rompas el corazón", alertó de nuevo la ex "Casi Ángeles".

Andrés Cantos eligió el equipo de Lali Espósito.

En ese momento, Soledad Pastorutti también se sumó a la pelea, y accionó el botón de robo. Todos los jurados se levantaron de sus asientos para demostrar indignación, y la artista de folclore compartió sus motivos: "Me gustó mucho como hablás de todo tu entorno, de tu tierra. Y me gusta esta situación de que todos te queremos, porque además de gran artista, te notamos buena persona".

Finalmente, el joven eligió integrar el equipo de Lali Espósito, quién no pudo contener su emoción, y fue corriendo a abrazarlo.

Mirá el momento en que los jurados de " La Voz Argentina" se pelearon en vivo por un participante