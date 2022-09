Una fuerte acusación se realizó contra Gerardo Romano en estos últimos días. La actriz Paula Di Chello indicó que, mientras trabajó con él en la miniserie "Se dice amor", tuvo un episodio de acoso sexual que la llevó a abandonar la tira.

A Di Chello le preguntaron en el ciclo "Mamás felices" si había tenido una mala experiencia con Romano y ella respondió: "Sí. Fue un desastre. Un horror. Y en ese momento no se podía hablar del tema".

"Estábamos en la grabación de una novela de Quique Estevanez. Eran los primeros capítulos. El personaje de Romano tenía una clínica trucha, oscura, y estaba envenenando a una señora millonaria, y yo era su secretaria", indicó la actriz.

"En una de las escenas, en un pasillo, sin que estuviera guionado, me pone contra la pared, me encaja un chupón, me muerde la boca y me hace sangrar", expresó la actriz y se preguntó: "El beso, ponele, pero la mordida hasta que me salga sangre del labio... ¿Qué necesidad?".

Según los dichos de Di Chello, la conducta de Romano fue muy extraña luego de ese episodio: "Me dijo que era una bolu... Seguramente no habré reaccionado como él esperaba... Yo dejé que siguiese la escena porque eso es lo que te indican como actor: hasta que el director no dice ‘corten’ no podés parar. Lo tendría que haber hecho. Esa escena salió al aire. Está grabada. No he tenido la posibilidad de volver a verlo, pero hace unos años si me lo hubiese encontrado, le hubiera dado un cachetazo".

Además, expresó que nadie en el set de grabación hizo algo para parar la situación, por lo que decidió hablar con su representante de ese momento: "Le dije que yo así no iba a poder seguir".

Por otra parte, contó que ese no habría sido el único episodio de acoso sexual: "Me perseguía por los pasillos, me sacaba el celular, me decía cualquier cosa... Me sacaba el teléfono cuando yo hablaba con mi mamá y le decía ‘suegra’. Como si fuese normal. Y seguramente, él debe decir: ‘Ni me acuerdo’. Pero por suerte, está grabado”.

La vida de Paula Di Chello tras el acoso de Gerardo Romano

La actriz reflexionó sobre la situación que le tocó pasar: "Él era un actor muy famoso y yo no; él tenía mucha experiencia y yo no. Había una cuestión de poder que era difícil de sortear, también. Sabía que si hacía algún tipo de problema o de denuncia, me iban a sacar... La decisión de irme la tomé yo, pero muchas veces las mujeres no queremos decirlo porque nos corren, nos cancelan. Es algo que sigue pasando. Eso me alejó un poco de la profesión".

Además, reveló que dialogó con otros colegas quienes le dijeron: "Gerardo es así, es su forma de ser".

"Ahora lo estoy diciendo y estoy intentando liberarlo... La verdad que ahora, ya prescribió, porque pasó mucho tiempo para hacer una denuncia legal. Si me lo cruzara, le diría 'Te aprovechaste de la situación. Sos un agresivo. No podés tratar así a las mujeres. Vos tenés que pedir permiso antes de hacer una cosa así; hablarlo. No sos profesional, y creés que podés hacer cualquier cosa sin ninguna consecuencia. Y sí hay consecuencias. Y si no las tenés ahora conmigo, las vas a tener de otra forma"', finalizó.