Con muchos más emprendimientos que publicidades, con muchas más ganas que renuncios, este actor devenido en gerente de programación, productor teatral, director cinematográfico, padre como pudo y lo dejaron; el Chueco sigue firme sobreviviendo exitosamente a todos los tsunamis.

Porque Suar logró sostener durante muchos años las ficciones, televisivas y cinematográficas, con más de 300 empleados que ante la crisis económica de esta Argentina, quedaron reducidos a un puñado de trabajadores. Así perdió El Trece la mayoría de sus ficciones…

Pero el ex "Pelito" se sostuvo en la gerencia de la emisora, desde la programación de entretenimiento y realities shows. Y propuso y peleó por nombres en los que creyó y a los que apuntaló.

Desde su vida personal, su ex esposa Araceli González lo castigó muchas veces pasándole facturas de una vida compartida que ya no es, también reclamando por su hijo Toto. Mientras su última pareja, Griselda Siciliani, no deja de ponderarlo aunque ya no estén juntos y lo distingue como padre de la pequeña Margarita. Pero él, nunca una palabra de más y siempre la respuesta complaciente y amorosa de un ser de luz.

Siciliani y Margarita lo acompañaron en la avant premiere.

Porque Suar siempre pone la otra mejilla e hizo posible la reaparición de Marcelo Tinelli en su pantalla, y no permitió que Mirtha Legrand se despidiera de la televisión en otro canal.

Y en ese ir e ir a buscar nuevos horizontes, se da el gusto de regresar con un éxito teatral en una sala histórica como el Nacional con la comedia "Inmaduros" que está al tope de las recaudaciones de los espectáculos porteño junto al actorazo de Diego Peretti.

Suar mete primera y avanza con el acelerador a fondo. Porque de manera paralela, fogoneó el festejo del 150 aniversario del Teatro Liceo, para que la gran celebración tuviera más famosos y buen envión.

Su debut como director, en "30 noches con mi ex", fue bien recibido.

Todos lo buscaban para entrevistarlo y él se escondía porque pocos días después estrenaba una película, con bombos y platillos, en la que debutó como director de cine. Su comedia "Treinta noches con mi ex", donde promovió a una actriz de publicidad como intérprete principal, se llevó el 56% de las entradas de todos los cines con más de 30.000 espectadores en su primer fin de semana. Y una vez más, Suar en centro de la escena, sin mucha ostentación y con poca visibilidad.

Por eso quiero distinguir a ese hombrecito al que también le queda tiempo para grabar un ingenioso aviso publicitario. No es poca cosa y no quiero dejar de decir que para mí, el Chueco es el hombre orquesta. Te lo digo yo.

L.V