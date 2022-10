Lali Espósito ya es una estrella internacional hace años y uno de los países donde más repercusión tiene es España. La cantante no solo participa en recitales ya que es invitada de honor en distintos programas icónicos de la televisión ibérica, como lo es "El Hormiguero".

Actualmente la jurado de "La Voz Argentina" tiene distintas secciones en el show que conduce Pablo Moto. Ante un particular testimonio que recibieron, Lali Espósito aprovechó para dejar un fuerte mensaje sobre el acoso y se ganó una gran ovación de los presentes en el estudio de grabación.

Ante el relato de un hombre que explicaba que estaba obsesionado con su vecina y que la Justicia había fallado a su favor en un causa por acoso, la argentina no dudó. “Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador”, comentó en primer lugar con total seriedad.

Lali Espósito en su "Disciplina Tour".

Además, Lali Espósito siguió: “Se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Está buenísimo que los niños del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien”.

Por último, ante la atención de todo el estudio, la cantante sentenció: “Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte”. Claro que su discurso fue celebrado en redes sociales y no tardó en viralizarse, algo que ocurre con muchas de sus apariciones en televisión.