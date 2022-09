Michael Bublé está en pareja con Luisana Lopilato desde el 2008 y, aunque le va muy bien en su carrera, admitió que le habría ido mejor en el caso de haber resignado la posibilidad de formar una familia.

Pocas semanas después de haberse convertido en padre por cuarta vez con la actriz argentina, el artista participó del podcast "That Gaby Roslin". El cantante hizo un balance de su vida personal y profesional y dejó una particular revelación sobre la mirada del alguien de su equipo.

.

"Mi mánager, un tipo precioso y que gestionó muchas carreras importantes, me dijo que si yo no estuviera casado y tenido hijos, sería una estrella más grande", comenzó el padre de Noah, Elías, Vida y Cielo. Como si fuera poco, el agente aseguró: "No podés hacer las dos cosas con éxito. Relativamente, podés tener éxito, pero creo que uno siempre sufre".

Michael Bublé, cuestionable sobre su vida con Luisana Lopilato.

“Mi manager siempre me dice, ‘No es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones, así que ¿puedes vivir con las consecuencias de eso, Mike? Si pones a tu familia primero va a perjudicar nuestra carrera en esos países, ¿qué piensas? Y, por supuesto, para mí ha sido difícil”, completó Michael Bublé sobre su vida personal con Luisana Lopilato.