El ciclo “ Seres libres”, que conduce Gastón Pauls los viernes a las 22 por Crónica HD, ofrece un espacio para hablar de las adicciones desde un lugar desprejuiciado y contenedor. Las adicciones que existen son muchas, algunas más “legales” que otras.

Migue Granados charló con Pauls sobre todo eso que lo aqueja, sobre todo su dependencia del cigarrillo. “Soy esclavo del pucho, lo siento desde que quise dejarlo y no pude, creí poder; lo padezco, me da asco. Me vendría bien pegarme un sustito, así lo dejo”, admitió el actor. “El cigarrillo es una compañía chota, no me imagino muchas cosas sin el pucho. No puedo cag... sin el pucho, puede no haber inodoro, pero tiene que haber un pucho”, detalló el humorista.

.

Y luego habló de otra adicción: la comida. “El hidratito, me gusta comer porquerías, es lindo. Yo soy muy boludo y todo lo que tenga un lindo packaging me lo vendés; y si venden unas papas fritas que vienen con cáncer pero tienen un paquete hermoso que está Lebron James, yo lo compro. Yo soy gordo de alma y de corazón, milito la comida, no es un nutriente para mí, soy fan. Soy gordo porque como mucho a la noche, el momento mío de falopa de comida es a la noche”, describió sin vueltas.

Migue Granados pasó por "Seres Libres".

“Me preocupa mucho el pucho, ya lo estoy viendo oscuro, lo de la comida ‘lo puedo controlar’, como dice un adicto, lo disfruto; el pucho lo padezco. A las redes sociales las disfruto mucho, me dan dinero para invertir en momentos o en viajes, pero también es un lugar donde es fácil y gratis ser malo”, señaló Migue Granados.