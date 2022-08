Carlos Sarriá o mejor conocido como Charlie, falleció este lunes 22 de agosto a los 20 años. El conocido tiktoker padecía cáncer desde hace cuatro años y mediante la nueva red social decidió compartir su experiencia. A medida que fue pasando el tiempo se convirtió en un gran referente para sus seguidores.

Nació en Alicante y en 2018 le diagnosticaron un sarcoma de Edwing. El influencer había ganado una primera batalla, pero una metástasis hizo que la enfermedad volviera. De todas formas, el joven siempre se mostraba sonriente y contaba cómo se sentía en un tono irónico.

.

Durante lo último días Charlie había manifestado su dolor y malestar con sus seguidores, pero creyeron que era algo normal del tratmiento. Sin embargo, la triste noticia fue comunicada a través de su cuenta de Instagram

Allí se puede ver un posteo que dice: "Adiós hijos de pu..., nos vemos en la otra vida". De esta manera fue que sus fanáticos se enteraron de la noticia y nadie podía creer lo sucedido. Es por esa razón que la publicación está llena de comentarios sin creerlo y escribieron: "No puede ser", "Charlie no me jod... y dime que esto es una co..." o "Con el corazón roto, descansa".