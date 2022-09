" Bake Off" es uno de los realities de cocina más recordados por los televidentes argentinos. Los ganadores de las dos temporadas fueron Gastón Salas y Damián Basile (quien reemplazó a Samanta Casais tras ser descalificada). Sin embargo, los otros concursantes, a pesar de no ganar, siguieron con sus vidas, algunos más cercanos a la pastelería y otros no tanto.

Marcos Perren, uno de los pasteleros amateur más recordados del certamen por su curiosa torta con temática de Boca, cambió su vida radicalmente. El joven ahora se dedica a viajar y a contar sus experiencias por el mundo.

Actualmente, Perren se encuentra en Noruega y es empleado de un bar. Recientemente, fue noticia cuando contó la cantidad de dinero que gana al limpiar el vómito de otra persona en la vía pública: "Si vomitás en un bar, vas a tener que pagar 1000 coronas (100 euros) y esa plata va a la persona que limpie el vómito. No fue la limpieza más digna, pero tengo campera nueva. Buenos días".

Marcos Perren de " Bake Off" en Noruega.

El joven decidió emprender un viaje que cambió su vida a principios del año, cuando en abril se fue del país y en mayo consiguió trabajo como bartender en las Islas Lofoten. Marcos cuenta su experiencia en redes sociales y en su canal de YouTube. Eligió Noruega porque, según sus palabras: "No te piden examen de inglés, tampoco pasaje de ida y vuelta. Lo único que necesitas es dinero para demostrar que solventas los gastos, unos 3.000 dólares aproximadamente”.

Marcos Perren viajó a Noruega.

En diálogo con Crónica.com.ar, Perren, de 21 años, dijo: "Argentina es incomparable como país. Si quiero pensar en mi futuro, mi vida la quiero armar allá. Argentina es el mejor país del mundo, la gastronomía, los alfajores, el fernet, todo es mil veces mejor”.

Como no olvida su pasión, y tampoco su país, Perren sigue cocinando cuando puede y sobre todo si es una receta argentina. Recientemente mostró la foto de una chocotorta con un hermoso paisaje invernal.

La chocotorta que cocinó Marcos Perren de " Bake Off" en Noruega

En los últimos días, Marcos Perren cumplió uno de sus más grandes sueños: ver Auroras Boreales. Así lo subió a sus historias y se mostró emocionado por el momento. "La sensación de verlas es simplemente increíble", expresó.

Marcos Perren de " Bake Off" en Noruega.

Marcos Perren de " Bake Off" en Noruega.

Por lo pronto, al joven le quedan 9 meses de su visa en Noruega y aspira a aplicar a una nueva para trabajar en Alemania. Además, dio a conocer que irá al Mundial en Qatar y verá un partido de Argentina. "La vida es una y a la tumba no me voy a llevar la guita. Acabo de pagar 500 euros por un partido entre Argentina y Arabia Saudita", escribió.

Marcos de " Bake Off", a Qatar.

Marcos Perren de " Bake Off", en Noruega y lejos de la cocina: el video