Yuyito González será reemplazada por Martiniano Molina: "Quedó ofendida porque..."

El mercado de pases televisivo se sacudió con una noticia inesperada que afecta directamente a la programación de la mañana. Amalia "Yuyito" González dejará su lugar en la pantalla para dar paso a una renovación total del espacio. La decisión de las autoridades de buscar un perfil diferente para ese horario generó un fuerte impacto, marcando el final de una etapa para la ex del Presidente Javier Milei en un clima de absoluta sorpresa.

Todo comenzó cuando se confirmó que Martiniano Molina es el elegido por los directivos para conducir el nuevo programa en reemplazo de "Yuyito". Las negociaciones con el cocinero ya estarían muy avanzadas y el proyecto apunta a refrescar la señal con una propuesta que combine actualidad y gastronomía. Esta transición se da en medio de versiones de conflicto, ya que el cambio de mando no habría sido comunicado de la mejor manera a la actual presentadora.

Según publicó Fede Flowers por "X" (exTwitter), la interna dentro de la emisora es escandalosa: "Yuyito ya lo sabe y quedó ofendida porque nunca más se comunicaron con ella". Al parecer, la exvedette se sintió desplazada por la forma en que el chef fue contactado para ocupar su silla sin que mediara una charla previa con ella. El malestar de la animadora es evidente, ya que considera que su ciclo merecía un cierre más prolijo por parte de la empresa.

El desembarco del exintendente de Quilmes en la pantalla marca su regreso triunfal a la conducción diaria tras un largo tiempo alejado de las hornallas mediáticas. Mientras el especialista en cocina ultima los detalles de su contrato, la expareja del presidente esconde su bronca haciendo silencio tras haber sido ninguneada por la cúpula del canal. La falta de comunicación oficial fue el detonante para que la rubia manifestara su descontento con sus allegados más íntimos.

Actualmente, el equipo de producción trabaja a contrarreloj para el lanzamiento del programa liderado por el nuevo conductor, que ocupará la franja que deja vacante la presentadora saliente. Se espera que en los próximos días se defina la fecha exacta del debut y si habrá una despedida formal al aire para la ex panelista. El escándalo por el recambio de figuras sigue creciendo y promete sumar nuevos capítulos mientras se terminan de cerrar los contratos para la temporada 2026.