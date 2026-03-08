Menú
El gran misterio de Sabrina Pettinato: ¿Viva o muerta?

En "El Run Run del Espectáculo" de Crónica TV, Alejandra Mora contó todo lo que sabe sobre la exvedette tras nuevos rumores acerca de su muerte. Enterate qué dijo, en la nota.

"El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV) abrió el programa de este domingo 8 de marzo con un misterio que sacude al mundo del espectáculo: la existencia de Sabrina Pettinato, de quien se rumorea su fallecimiento desde hace varios años. Alejandra Mora habló con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio sobre lo último que supo de la exvedette de los 90.

La versión sobre la muerte de Sabrina reavivó el pasado viernes por un posteo de María Eugenia Ritó en X (antes Twitter), donde aseguraba la partida de la famosa. "¡Hola! Aclaro, porque me están hablando periodistas y gente del medio para preguntar sobre Sabrina Pettinato. Lo único que sé es que falleció hace bastante; me lo comentó un amigo que fue cercano a ella, nada más. La quise mucho y ella a mí, nos llevábamos muy bien. Q.E.P.D", decía el tuit. 

El tuit de María Eugenia Ritó sobre Sabrina Pettinato. (X/@mariaeugerito).
Sin embargo, no hay pruebas fehacientes que comprueben el fallecimiento de la figura mediática. De hecho, según contó Alejandra Mora en comunicación telefónica, la última vez que vio a Sabrina Pettinato fue en 2018, cuando la exvedette se apareció con su hija de 12 años en su restaurante en Mar del Plata para pedirle ayuda. "No lo podía creer porque por 10 años pensé que estaba fallecida. Pensé que estaba viendo un fantasma", recordó.

Sabrina Pettinato con Alejandra Mora en 2018. (Foto: captura de Crónica TV).
En aquel entonces, Mora notó "asustada" y "cansada" a quien fuera su amiga. Le dio hospedaje durante un mes e incluso la acompañó a una audiencia judicial por la tenencia de la menor, que derivó en que la custodia le fuera quitada para ser entregada a su cuñada. 

Consultada por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, Alejandra Mora explicó que el susto de Sabrina Pettinato pasaba por aquel entonces en que no quería que su hija estuviera a cargo de su papá ni de la familia de este.

Por último, Mora reveló que, hace 5 meses, un pariente suyo vio a Sabrina  en el Hospital Universitario Austral, en Pilar. "La vio en la sala de espera", relató para sorpresa de todos. "Para mí está viva. Lo que pasa es que tiene un problema de salud. Seguramente, ella quiere que se rumoree sobre su muerte", concluyó su testimonio.

