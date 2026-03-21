Graciela Alfano, en Crónica TV, apuntó contra Susana Giménez: "Para mí es una figura pasada de moda"

La guerra entre Graciela Alfano y Susana Giménez sumó un nuevo capítulo. En el marco de su posible ingreso a "Gran Hermano", la exvedette brindó una entrevista exclusiva en "Hoy es mejor", el ciclo de Guido Záffora por Crónica TV, y volvió a cargar contra la diva de los teléfonos con declaraciones que no dejaron títere con cabeza. La disputa, que lleva décadas, tuvo su punto más álgido meses atrás cuando Alfano responsabilizó a Giménez por un brote de herpes zóster que padeció a raíz del estrés generado por la pelea pública. Ahora, con la mecha encendida, Graciela volvió a salir a escena con todo.

La exvedette no tuvo filtros al referirse a su histórica rival. "Yo estoy mirando el cielo y no se ve ningún grito. Los nuevos directivos, los dueños de Telefe, saben que nadie va a cobrar si no trabaja, así que yo estaría más preocupada si fuera Susana por laburar que por lo que hago yo", disparó. Y remató: "Para mí es una figura pasada de moda que tiene alguna... no sé si vive en toda la fan". Las declaraciones llegaron después de un ida y vuelta que se extendió por semanas y que incluyó acusaciones cruzadas, burlas y un cruce que, según contó Alfano, terminó afectando hasta a sus nietas.

El conflicto entre ambas escaló a principios de año, cuando Alfano reveló que un brote de herpes zóster la había dejado mal física y anímicamente. "Si hay algo espantoso, es el herpes zóster. Todos los que tuvimos varicela lo tenemos acá atrás, en un ganglio que se despierta cuando el sistema inmunológico baja. Esto fue en la cara, en los nervios faciales, auditivo, ocular, fue realmente lo peor", explicó en aquel entonces.

Y vinculó el brote a la pelea con Susana: "Para mucha gente debe ser hasta gracioso escucharla, pero a mí me dolió, a mis nietas les dolió, les valió una burla en el colegio. Y todo eso me bajó la energía".

En la misma entrevista, Graciela volvió a defender a Moria Casán, otra de las figuras que mantiene un enfrentamiento histórico con Susana Giménez. "Yo le creo a Moria, le creo más a Moria que a Susana lejos", afirmó. Y comparó a ambas: "No podés comparar a Moria con Susana porque una está en la estratósfera, con una cabeza de dentro de cien años, y la otra está cien años atrás". Las declaraciones encendieron las alarmas en el mundo del espectáculo y reavivaron la vieja grieta que divide a dos de las máximas figuras de la televisión argentina.

Lejos de bajar el tono, Alfano también se refirió a la eterna juventud con su estilo inconfundible. "Esto se aprende con el tiempo, pero no siempre uno se convierte en viejo sabio. Yo era una joven inteligente, por eso me convertí en una vieja sabia. Un joven pelotudo se convierte en un viejo pelotudo, no hay nada que hacer", graficó.

Y contó una anécdota con su nieta: "Mi nieta me dijo que mi perfume era de vieja y yo le dije: ‘Por supuesto, yo soy vieja, el perfume de vieja es mío, ¿qué te pasa?'. Me paré, me di vuelta, me hice la diosa... y la pendeja cambió en 3, 2, 1 y dijo ‘yo quiero ser vieja'".

La chicana de Graciela Alfano a Susana Giménez.

El antecedente más reciente del conflicto se dio hace apenas unos días, cuando Graciela reaccionó con un posteo filoso tras la viralización de un video de Susana Giménez en traje de baño. "La que puede puede", escribió la actriz en sus redes, en una clara indirecta que volvió a ponerlas en la mira de todos.

Tras la burla a Susana Giménez, Graciela Alfano mostró su figura.

Con este nuevo round, Alfano dejó en claro que la rivalidad no tiene fecha de vencimiento y que, lejos de apaciguarse, sigue más vigente que nunca. Mientras tanto, los rumores sobre su desembarco en "Gran Hermano" siguen creciendo y todo indica que su vuelta a la televisión será con el pie en el acelerador.



