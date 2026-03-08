Kennys Palacios quebró en llanto en "Gran Hermano: Generación Dorada" y reveló el fuerte motivo de su angustia: "Tengo un problema con un..."

Con el paso de los días, los participantes sienten cada vez más el encierro en la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada". Entre discusiones y estrategias, cada concursante transita sus emociones de manera distinta. En ese contexto, así como días atrás Andrea del Boca atravesó un momento crítico y pidió ayuda a sus compañeros, ahora Kennys Palacios encendió las alarmas al romper en llanto y revelar el duro motivo detrás de su crisis personal.

Este sábado, luego del revuelo que generó la polémica declaración de Danelik sobre supuesta marihuana dentro de la casa, el estilista y amigo de Wanda Nara protagonizó una escena cargada de emoción. En medio de una fuerte angustia se largó a llorar y varios jugadores se acercaron para acompañarlo en silencio.

Nadie necesitó decir demasiado. Sus compañeros lo rodearon, lo abrazaron y permanecieron a su lado mientras intentaba recomponerse. El gesto colectivo dejó en evidencia la preocupación que generó su estado anímico dentro de la convivencia.

Más tarde, ya algo más tranquilo, el participante pasó el rato en el jardín y habló con Luana Fernández sobre lo ocurrido. Allí reveló el motivo que lo tiene afectado desde el exterior: "Tengo un problema con un amigo afuera, que está mal, y me avisaron. Porque yo pedí que me avisen".

Kennys Palacios en "Gran Hermano".

Tras esa confesión no brindó más detalles sobre la situación, aunque se mostró reflexivo acerca de cómo sobrellevar sus días dentro de "Gran Hermano: Generación Dorada". De esta manera, su comentario dejó en claro que atraviesa un momento sensible que podría impactar en su desempeño dentro del juego.

No es la primera vez que Palacios se muestra vulnerable desde su ingreso al reality de Telefe. Apenas 48 horas después de entrar ya había tenido un momento de duda frente a la experiencia y se preguntó: "¿Qué hago acá?". Todo indica que la preocupación por su amigo sigue presente y le cuesta dejarla de lado dentro de la competencia.