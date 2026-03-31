Premios ACE 2026: los principales ganadores, con Nicolás Vázquez al frente por "Rocky"

En una noche cargada de emoción y figuras del espectáculo, los Premios ACE 2026 volvieron a poner en el centro de la escena a lo mejor del teatro argentino, con Nicolás Vázquez como gran protagonista gracias al éxito arrollador de "Rocky", mientras que Julieta Zylberberg se llevó uno de los reconocimientos más exigentes por su impactante labor en el unipersonal "Prima Facie".

El gran protagonista de los Premios ACE 2026 fue, sin discusión, Nicolás Vázquez, que con "Rocky" se llevó el ACE de Oro y se consolidó como el espectáculo más convocante de la temporada. La obra, que ya venía marcando el pulso en la cartelera de calle Corrientes, confirmó su impacto tanto en taquilla como en reconocimiento de la industria, posicionándose como el gran fenómeno teatral del año.

La actriz Julieta Zylberberg se llevó el premio a Mejor actuación femenina en obra para un sólo personaje, durante la entrega de los premios ACE 2026

Por otro lado, uno de los momentos más celebrados fue el reconocimiento a Julieta Zylberberg por "Prima Facie", donde se luce en un exigente unipersonal. Su trabajo, atravesado por un texto intenso y una puesta minimalista, fue destacado dentro de una categoría que premia la actuación en soledad, poniendo en valor la precisión, la entrega y el dominio escénico sin red.

En el rubro musical, "Cuando Frank conoció a Carlitos" se quedó con uno de los premios importantes de la noche, reafirmando el crecimiento sostenido del género en la escena local. Con una propuesta que cruza lo popular con lo biográfico, la obra logró destacarse dentro de una cartelera cada vez más competitiva y diversa.

Ana María Picchio celebró sus 80 con su primer premio ACE



La ceremonia dejó lugar para figuras de amplio recorrido como Joaquín Furriel, reconocido por su trabajo en "El corazón del daño", y Ana María Picchio, quien festejó sus 80 años siendo premiada por "Tarascones". Con carreras consolidadas y elecciones artísticas firmes, ambos aportaron peso y prestigio a una premiación que volvió a reflejar la diversidad del circuito teatral. Además, la noche también tuvo su cuota de nuevas figuras con la distinción a la revelación Albana Fuentes por "La Sirenita".