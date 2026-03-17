Horóscopo: los signos que mejor se complementan en el amor según su elemento

Cuando el destino junta a dos personas que vibran en la misma frecuencia, la conexión es inmediata. Pero en astrología no todo pasa por ser del mismo elemento: a veces, las mejores duplas se forman con signos que se complementan como piezas de un rompecabezas cósmico. Entre los signos más leales y los signos más compatibles del zodíaco, hay combinaciones infalibles que la carta natal celebra. Si querés saber con quién te conviene asociar el corazón o la amistad, prestá atención a estos dúos dinámicos que la astrología recomienda.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril) se complementa mejor con Acuario

Aries es pura acción y Acuario, pura idea. Juntos forman una dupla imparable porque mientras el carnero tira para adelante sin miedo, el aguatero le suma creatividad y una visión de futuro que a veces a Aries se le escapa. Se complementan en la aventura y en los proyectos locos. Consejo: si sos Aries, deja que Acuario te sorprenda con sus planes raros; si sos Acuario, bancá la impulsividad de Aries sin querer frenarlo. La clave está en que ninguno de los dos le tiene miedo al cambio.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo) se complementa mejor con Cáncer

Tauro busca estabilidad y Cáncer, seguridad emocional. Juntos construyen un hogar de novela, con comida rica, abrazos y mucha paz. Tauro le enseña a Cáncer a disfrutar de los placeres concretos, mientras que Cáncer le muestra a Tauro que lo sentimental también es valioso. Consejo: Tauro, no te cierres a la sensibilidad de Cáncer; Cáncer, no te ofendas cuando Tauro sea demasiado práctico. Si se entienden, forman una familia inquebrantable.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio) se complementa mejor con Libra

Aire puro. Géminis y Libra se entienden con una sola mirada. Los dos aman charlar, debatir, conocer gente nueva y no aburrirse nunca. Libra le pone equilibrio a la cabeza a veces dispersa de Géminis, y Géminis le escapa a Libra de la indecisión crónica. Consejo: si sos Géminis, bancale a Libra sus vueltas para elegir; si sos Libra, seguile el ritmo al gemelo sin querer encorsetarlo. Juntos son el alma de cualquier fiesta.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio) se complementa mejor con Escorpio

Agua que fluye junta. Cáncer y Escorpio conectan a niveles profundísimos, casi sin hablar. Los dos sienten intenso y necesitan lealtad absoluta. Escorpio protege a Cáncer como un tesoro, y Cáncer abraza a Escorpio cuando el mundo lo lastima. Consejo: Cáncer, no huyas de la intensidad de Escorpio; Escorpio, cuidá la sensibilidad extrema de Cáncer. Si se bancan, forman un vínculo de esos que duran para siempre.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto) se complementa mejor con Sagitario

Fuego que quema el horizonte. Leo y Sagitario son pura pasión por la vida, por viajar, por vivir experiencias nuevas. Leo necesita ser admirado y Sagitario lo admira sin vueltas; Sagitario necesita libertad y Leo se la da con tal de que vuelva a contarle sus aventuras. Consejo: Leo, no le hagas drama por su necesidad de independencia; Sagitario, no te olvides de alimentar el ego de Leo con cumplidos. Son fuego puro.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre) se complementa mejor con Capricornio

Tierra que construye montañas. Virgo y Capricornio se entienden en el plano de lo concreto, lo útil, lo que se ve y se toca. Los dos son laburadores, responsables y van por la vida con los pies bien puestos. Virgo le aporta el detalle fino a los proyectos de Capricornio, y Capricornio le da la estructura que a veces a Virgo le falta. Consejo: Virgo, no te vuelvas loco queriendo corregir a Capri todo el tiempo; Capricornio, valorá la meticulosidad de Virgo. Juntos llegan lejos.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre) se complementa mejor con Géminis

Ya lo dijimos: aire que vuela alto. Pero si sos Libra, tu otro complemento ideal puede ser Acuario. Con Acuario comparten el amor por la justicia, las causas sociales y la originalidad. Acuario le abre la cabeza a Libra con ideas futuristas, y Libra le pone belleza y armonía a los planteos a veces fríos de Acuario. Consejo: Libra, no te ofendas si Acuario parece distante; Acuario, recordá que Libra necesita mimos y palabras bonitas.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre) se complementa mejor con Piscis

Agua profunda y mar sin fondo. Escorpio y Piscis se entienden en el silencio, en las miradas, en lo que no se dice. Los dos viven las emociones a mil, pero mientras Escorpio las controla, Piscis se deja llevar. Escorpio protege a Piscis de su propia fragilidad, y Piscis le muestra a Escorpio que soltar el control también está bueno. Consejo: Escorpio, no seas tan duro con la sensibilidad de Piscis; Piscis, no le temas a la intensidad de Escorpio. Juntos son poesía.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre) se complementa mejor con Leo

Fuego que no se apaga. Sagitario y Leo son la combinación perfecta para vivir la vida como una aventura sin fin. Los dos odian la rutina, aman los desafíos y necesitan sentirse libres. Sagitario le contagia a Leo las ganas de conocer mundo, y Leo le devuelve con shows y momentos épicos. Consejo: Sagitario, no le prometas algo que no vas a cumplir; Leo, no le hagas una escena de celos cuando quiera viajar solo. Si se cuidan, son imparables.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero) se complementa mejor con Tauro

Tierra firme, paredón. Capricornio y Tauro son una roca. Los dos valoran el esfuerzo, la plata bien ganada y las cosas que duran. Tauro le aporta paciencia a la ambición de Capricornio, y Capricornio le da dirección a la comodidad a veces excesiva de Tauro. Consejo: Capricornio, no le exijas tanto a Tauro; Tauro, no te duermas en los laureles porque Capri quiere más y más. Si se alinean, construyen imperios.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero) se complementa mejor con Aries

Aire que enciende fuego. Acuario y Aries se potencian mutuamente. Acuario tiene las ideas más locas y Aries, las ganas de ejecutarlas ya. Los dos son independientes, originales y odian que les digan lo que tienen que hacer. Consejo: Acuario, no te ofendas si Aries no entiende toda tu vuelta filosófica; Aries, no te impacientes si Acuario necesita tiempo para decidir. Juntos pueden cambiar el mundo.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo) se complementa mejor con Cáncer

Agua que abraza. Piscis y Cáncer son pura emoción, pura intuición, puro amor sin condiciones. Los dos necesitan sentirse queridos y protegidos, y se dan ese cariño sin escatimar. Piscis le aporta magia y fantasía a la vida de Cáncer, y Cáncer le da un puerto seguro a la deriva constante de Piscis. Consejo: Piscis, no te pierdas tanto en tu mundo como para olvidarte de Cáncer; Cáncer, no te pongas celoso de la sensibilidad abierta de Piscis. Son el sueño de cualquier romántico.