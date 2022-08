El 5 de agosto, Anne Heche sufrió un accidente de tránsito en donde su vehículo salió de la autopista a toda velocidad hasta que chocó con una vivienda y comenzó a prenderse fuego. Como consecuencia de ello, la artista había sufrido quemaduras y una herida cerebral severa.

Frente a la gravedad del caso, la actriz fue trasladada al hospital y allí advirtieron que estaba en un "estado extremadamente crítico" y quedó en coma. Lamentablemente, el viernes 12 de agosto su familia comunicó que no esperaban que sobreviviera y que mantendrían la respiración asistida hasta que confirmaran que sus órganos pudieran ser donados.

.

Finalmente, Anne Heche falleció a los 53 años y la noticia la terminó de confirmar una de sus amigas íntimas. "El cielo tiene un nuevo ángel. Mi cariñosa, amable, divertida, entrañable y hermosa amiga se fue al cielo. La extrañaré terriblemente y apreciaré todos los hermosos recuerdos que hemos compartido", escribió en sus redes sociales Nancy Davis.

La artista es recordada por sus actuaciones en "Sycho", "Donnie Brasco", "I Know What You Did Last Summer" y "Six Days, Seven Nights".